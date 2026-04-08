Sénégal: Régulation du secteur de l'énergie - La CRSE déroule une campagne de proximité à Matam

La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) mène depuis quelques jours une tournée nationale destinée à sensibiliser les populations. Après son passage à Saint-Louis, c'est dans la région de Matam qu'elle s'est arrêtée pour approfondir la connaissance des usagers sur ses missions.

Dans le cadre d'un comité régional de développement organisé en amont des activités de terrain, les techniciens de la CRSE ont échangé avec les autorités administratives et locales, les services déconcentrés de l'État ainsi que de nombreux acteurs. Plusieurs sujets clés ont été abordés, notamment la réforme institutionnelle et le nouveau rôle de la CRSE, les enjeux de la régulation face aux défis énergétiques, ainsi que des points spécifiques sur la fixation des prix, la transition énergétique et l'interchangeabilité des bouteilles de gaz butane.

Le président Ibrahima Niane a souligné que « cette démarche vise à rapprocher l'institution des populations, en favorisant une meilleure compréhension de son rôle en tant que régulateur dédié au développement harmonieux du secteur énergétique, tout en préservant les intérêts et droits des consommateurs, notamment en matière de tarifs et de qualité de service ».

L'atelier a été l'occasion d'échanges ouverts sur plusieurs préoccupations liées à l'approvisionnement en électricité. Parmi ces sujets figuraient les services de l'électricité aux casiers agricoles, l'utilisation du système Woyafal et la question de l'interchangeabilité des bouteilles de gaz butane. Les techniciens présents ont fourni des éclairages et réponses aux interrogations soulevées.

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Lors de son intervention, Tafsir Baba Anne, adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, a mis en exergue l'importance capitale du travail de la CRSE. Il a rappelé que l'énergie constitue un pilier stratégique pour le développement économique et social du pays, tout en saluant cette initiative inclusive qui rapproche l'institution des populations afin de présenter ses missions et recueillir leurs doléances.

Après la phase de lancement au niveau de la gouvernance, cette campagne qui marque une nouvelle approche en termes de communication du CRSE, intègre une caravane qui sillonnera des zones stratégiques au sein des communes de Matam et Ourossogui. Une descente sur le terrain entend renforcer ainsi la proximité entre l'organe de régulation et les communautés locales.