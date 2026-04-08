Sénégal: Education et protection sociale dans les institutions et familles religieuses - L'Ong Crsd évalue les acquis

Le Cadre des Religieux pour la Santé et le Développement (CRSD) est passé hier, mardi 7 avril, à la restitution de son étude sur la contribution des institutions et familles religieuses du Sénégal à l'éducation et la protection sociale qui entre dans le cadre du projet sur l'engagement stratégique religieux financé par le projet «Templeton Religion Trust » (TRT).

Après une année d'enquête, de collectes, d'analyses dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, Kolda, Louga, Thiès, Kaffrine, Saint-Louis et Fatick, le Cadre des religieux pour la santé et le développement (Crsd) a fait hier, mardi, la restitution de l'étude sur la contribution des institutions et familles religieuses du Sénégal pour l'éducation et la protection sociale. Ladite étude met en évidence les nombreuses et multiformes réalisations des institutions religieuses dans les domaines de l'éducation et de la protection sociale.

Elle a concerné 31structures ciblées dans les foyers religieux musulmans dont 26 ayant répondu à l'enquête et parmi ceux-ci on note 08 instituts Islamiques et 40 daaras. L'Eglise catholique a aussi présenté son étude avec sa contribution dans le domaine de l'éducation et de la protection sociale.

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Selon le président de l'Ong Crsd, Cheikh Saliou Mbacké, l'objectif de l'atelier de partage est d'une part de rendre plus visibles les contributions des religieux dans l'effort de développement du pays à travers l'éducation et la protection sociale d'une part et explorer les voies et moyens pour parvenir à des stratégies de systématisation de toutes les interventions dans les domaines de l'éducation, la protection sociale et au-delà.

Et d'estimer : « la contribution des familles religieuses est bien réelle dans les deux domaines concernés par l'étude qui a montré que ces familles et institutions religieuses ont toujours contribué et grandement à l'essor de l'éducation, surtout religieuse, mais également à la protection sociale. C'est une étude dont l'objectif était vraiment de valoriser et de faire connaître la contribution de ces familles et institutions religieuses en matière d'éducation et de protection sociale ».

Revenant sur les conclusions de cette étude, M. Samb a déclaré qu'elle a permis une revue documentaire et les investigations menées ont permis d'obtenir des informations sur les principales dispositions des leaders et fondateurs des familles religieuses d'obédience soufie au Sénégal pour le développement, l'expansion et les actions de pérennisation mises en place. Il en est de même pour les institutions non affilées directement à une famille religieuse.

« Cette production permet à cet effet de mieux vulgariser les actions des familles et Institutions religieuses qui, du reste, étaient non seulement inconnues mais aussi non reconnues par les différentes parties prenantes dont l'Etat, les partenaires techniques et financiers, la société civile » a-t-il déclaré. Et d'avancer : « les informations obtenues mettent en évidence non seulement leur participation effective à l'effort de développement socioéconomique via l'éducation et la protection sociale mais aussi à la formation de capitaines d'industrie et d'agents de développement qui participent quotidiennement à l'amélioration du bien-être des populations ».

L'étude a aussi fait ressortir l'érection de plusieurs formes d'établissements d'éducation et de formation, à savoir écoles, assortie d'un accompagnement diversifié dans la protection sociale des populations et des couches démunies ainsi que la volonté affichée des descendants et héritiers spirituels qui a été constatée dans toutes les familles religieuses montrant non seulement leur intention de diffuser le savoir mais de participer efficacement au développement socioéconomique endogène du pays basé sur leurs stratégies pertinentes.

« Il s'agira au-delà de la production d'informations pertinentes sur la contribution des familles et institutions religieuses au développement de l'éducation et la promotion humaine à travers la protection sociale, de jeter les bases solides pour une appropriation de ces contributions aux différents niveaux de décision et de prise en compte des acquis dans ces domaines » a conclu Cheikh Saliou Mbacké.

Le directeur des daaras au ministère de l'Education nationale, Babacar Samb, venu présider la rencontre, a salué l'initiative du Cadre des Religieux pour la Santé et le Développement (CRSD) de matérialiser les contributions des familles et institutions religieuses dans l'éducation et la protection sociale au Sénégal.

« Cette étude qui a permis de rassembler des informations pertinentes contribuera sans nul doute à éclairer davantage sur les contributions multiformes de ses instances religieuses dans le développement économique et social du pays. J'espère que la diffusion du rapport de l'étude se fera à d'autres niveaux et que le travail se poursuivra pour une plus grande systématisation de toutes les contributions et la valorisation de leur impact sur le plan économique et social » a-t-il avancé.