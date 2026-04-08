Togo: Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un engagement humanitaire réaffirmé au service des communautés togolaises

À l'occasion de la célébration de la Pâque, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a réaffirmé son engagement en faveur du développement social au Togo. Dimanche 5 avril 2026, à Lomé, des responsables de cette organisation religieuse ont rencontré des professionnels des médias, dans le cadre de la 196e Conférence Générale semi-annuelle.

Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux journalistes de suivre les temps forts de cette conférence mondiale, tout en découvrant le Rapport 2025 de l'Église. Un document qui met en lumière les avancées enregistrées ainsi que l'ampleur des actions humanitaires menées à travers le monde, notamment au Togo.

Présente depuis les années 1830 à l'échelle internationale, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'est implantée au Togo en 1997. Depuis lors, elle oeuvre à la formation spirituelle de ses membres, avec pour mission de promouvoir les enseignements du Christ et de favoriser l'élévation morale et sociale des fidèles.

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Mais au-delà de sa mission religieuse, l'organisation se distingue par un engagement humanitaire soutenu. Au Togo, plusieurs initiatives ont été mises en oeuvre au profit des communautés locales. Il s'agit notamment de la construction d'infrastructures scolaires, de latrines et de centres médico-sociaux, ainsi que de dons de fauteuils roulants. L'Église contribue également à des campagnes de vaccination, notamment contre la poliomyélite, participant ainsi aux efforts de santé publique.

Selon les responsables, ces actions s'inscrivent dans une vision globale de développement intégral, visant à améliorer les conditions de vie des populations tout en consolidant les valeurs de solidarité et d'entraide.

L'Église entend d'ailleurs renforcer cet engagement dans les années à venir, avec de nouveaux projets humanitaires en perspective. Une ambition qui, selon ses dirigeants, contribuera non seulement à l'épanouissement des fidèles, mais aussi au développement socio-économique du Togo.

À noter que la Conférence Générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se tient deux fois par an, en avril et en octobre, réunissant des membres du monde entier autour des orientations spirituelles et des actions à mener.