Burkina Faso: 15 jours pour changer mon musée national et ses alentours - Le ministre Gilbert Ouédraogo encourage les initiateurs

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo s'est rendu au Musée national, le mardi 7 avril 2026 pour encourager les initiateurs de l'opération 15 jours pour changer mon musée national et ses alentours.

Lancés le 2 avril dernier, les travaux de « l'opération 15 jours pour changer mon musée national et ses alentours » se poursuivent. Mardi 7 avril 2026, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo s'y est rendu pour encourager les initiateurs. Il a participé à une opération de nettoyage et de plantation d'arbres. Il a également donné un coup de pinceau sur un des bâtiments en rénovation.

« Je suis venu traduire ma reconnaissance aux équipes et initiateurs qui sont à l'oeuvre pour rendre le musée plus attractif, en même temps apporter ma pierre à l'édification de ce patrimoine burkinabè », a expliqué le ministre chargé de la Culture. Car, a-t-il dit, il est nécessaire de créer un cadre approprié pour permettre à tous les promoteurs culturels de pouvoir déployer leurs activités. « Nous ne sommes pas dans une dynamique qui consiste à rester dans les bureaux et à indiquer le travail à faire.

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Nous voulons être des acteurs sur le terrain, accompagner tous nos partenaires afin que toutes les initiatives puissent connaître un véritable succès », a-t-il déclaré. Le ministre Ouédraogo s'est dit fier de cette opération qui se mène à quelques jours du lancement du mois du patrimoine burkinabè (18 avril au 18 mai 2026).

Il a rappelé que le musée national est aujourd'hui l'un des sites majeurs dans la ville de Ouagadougou qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. A titre d'exemple, en 2024, ce sont 40 000 visiteurs qui y ont été enregistrés. « En 2025, grâce aux multiples actions qui ont été menées, la direction générale du musée, du gouvernement mais aussi par le chef de l'Etat, qui lui-même est venu ici le 15 mai 2024, le nombre de visiteurs est passé à 100 000 », a-t-il poursuivi.

Le président de l'association des amis du musée national, Sayouba Sawadogo, a dit sa joie de recevoir le premier responsable du département en charge de la culture. Selon lui, cette visite va susciter plus d'engagement au sein de son association. Il a rappelé que l'opération en cours vise à embellir le musée national et accroître son attractivité. En traduisant sa reconnaissance à l'agence Faso Mêbo et aux nombreux donateurs, il a appelé les bonnes volontés à soutenir son initiative en vue de promouvoir le patrimoine culturel burkinabè.

Avant de quitter la cour du musée national, le ministre chargé de la Culture est allé féliciter les travailleurs de Faso Mêbo qui sont sur le terrain pour des travaux. L'exposition « le conseil des ministres » de l'artiste récupérateur Sahab Kouanda a reçu les encouragements de l'hôte du jour.