Algérie: La COSOB examine les perspectives de coopération avec le groupe de la BM au pays

7 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Banque Mondiale

ALGER — Le président de la Commission d'Organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada, a reçu, mardi à Alger, la représentante résidente du groupe de la Banque mondiale (BM) en Algérie, Mme Jamila Hajbai Oglu Jirin, avec laquelle il a examiné les perspectives de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué de la Commission.

Cette rencontre, tenue au siège de la COSOB, en présence de M. Moaz Miaaoui, responsable de la gouvernance pour l'Afrique, et des cadres de la Commission, a été consacrée à "l'examen des perspectives de renforcement de la coopération entre la COSOB, en sa qualité d'autorité de régulation et de supervision du marché financier en Algérie, et le groupe de la Banque mondiale, notamment dans les domaines de la modernisation du marché financier et du développement des mécanismes de financement alternatifs".

A cette occasion, M. Bouzenada a présenté un exposé détaillé des principales reformes règlementaires engagées depuis 2023, visant à moderniser le marché financier, lesquelles ont contribué à "une amélioration notable de son activité par rapport aux années précédentes", ajoute le communiqué.

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M. Bouzenada a également évoqué les nouveaux dispositifs réglementaires ainsi que les mesures incitatives destinées aux startups, en vue de faciliter leur accès à la Bourse, notamment à travers l'exonération des frais d'introduction et la simplification des procédures.

De son côté, Mme Oglu Jirin a présenté les principales initiatives internationales portées par le groupe de la Banque mondiale en matière de développement des marchés financiers et d'amélioration de la gouvernance des entreprises, précise le communiqué.

Elle a, en outre, exprimé l'intérêt du groupe pour le marché financier algérien, saluant les avancées enregistrées et réaffirmant la disposition de l'institution à accompagner les efforts de développement du marché et à renforcer les perspectives de coopération.

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