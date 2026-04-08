Algérie: Chargement de 22.000 tonnes de billettes d'acier produites par AQS dans le cadre d'une opération d'exportation vers l'Italie

7 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ANNABA — Une opération de chargement de 22.000 tonnes de billettes d'acier, produites par la société Algerian Qatar Steel (AQS) implantée dans la zone industrielle de Bellara (Jijel), a été entamée mardi au port d'Annaba, en vue de les exporter vers l'Italie, selon un communiqué de l'Entreprise portuaire d'Annaba.

Le document précise que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution des instructions du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, visant à améliorer le niveau des services dans les ports nationaux et à fournir le soutien et l'accompagnement nécessaires aux opérateurs économiques actifs dans le domaine de l'exportation hors hydrocarbures, tout en mettant en oeuvre la stratégie du Groupe des services portuaires (Serport).

L'Entreprise portuaire d'Annaba a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles pour garantir le bon déroulement de l'opération de chargement, en fournissant les conditions adéquates pour un traitement de cette cargaison dans les plus brefs délais, précise-t-on.

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Le communiqué indique que cette opération, inscrite également dans le cadre du soutien aux exportations nationales hors hydrocarbures, procède de la détermination à accompagner les opérateurs économiques et à "renforcer la contribution du port d'Annaba dans l'économie nationale, tout en illustrant la capacité de cette infrastructure portuaire à participer à l'amélioration de la compétitivité du produit algérien sur les marchés internationaux, notamment dans le domaine de la sidérurgie".

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