Algérie: Le 6e festival du film méditerranéen d'Annaba en avril

7 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Cinéma

ANNABA — La sixième édition du festival du film méditerranéen d'Annaba se tiendra du 24 au 30 avril avec comme invité d'honneur l'Egypte, a-t-on indiqué, mardi dans un communiqué du commissariat du festival.

Le communiqué a ajouté que le choix de l'Egypte comme invité d'honneur s'inscrit dans le cadre des efforts du festival pour jeter des ponts de communication cinématographique.

L'accent y sera porté ainsi sur l'histoire riche de plus de 50 ans de la coproduction algéro-égyptienne avec plusieurs chefs-d'oeuvre dont "Le retour de l'enfant prodigue" du réalisateur Youssef Chahine qui fut un modèle de rencontre des talents des deux pays.

"En hommage à cet esprit de partenariat, l'affiche de cette sixième édition est une conception offerte au festival par le jeune artiste égyptien Hicham Ali qui traduit la profondeur des relations artistiques entre le cinéma algérien et égyptien", a ajouté le commissariat du festival.

Le choix de l'invité d'honneur de cette édition couronne la relation historique de plusieurs décennies entre les cinémas algérien et égyptien et vise à en faire une célébration effective de cet héritage commun, a-t-on souligné.

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