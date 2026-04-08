Burkina Faso: Ministère des Serviteurs du peuple - 30 nouveaux inspecteurs du travail prêtent serment

Trente nouveaux inspecteurs du travail du ministère des Serviteurs du peuple ont prêté serment devant la cour d'appel de Ouagadougou, vendredi 3 avril 2026.

Le ministère des Serviteurs du peuple à travers l'Ecole nationale de l'administration et de magistrature (ENAM) a formé 30 inspecteurs du travail. Pour permettre à ces nouveaux inspecteurs ayant suivi la formation requise de 2023-2025 de prendre service et d'être en règle vis-à-vis de leur profession et du Code pénal, ils ont prêté serment devant la cour d'appel de Ouagadougou, vendredi 3 avril 2026. C'est le premier président de la cour, Adama Nana, qui a présidé la cérémonie d'audience solennel.

Après la lecture des documents administratifs, d'affectation et du curriculum vitae des nouveaux inspecteurs, ils ont tous juré en répétant la formule du serment : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne pas révéler même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions ». Le premier président de la cour a, à l'issue de la cérémonie, invité les nouveaux cadres de l'administration à travailler avec rigueur, discernement, loyauté et responsabilité dans l'accomplissement de leurs tâches.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le procureur général près la cour d'appel de Ouaga-dougou, Désiré Sawadogo, a salué le professionna-lisme de la nouvelle cuvée de l'ENAM à travers le curriculum vitae de chaque impétrant. Il a prodigué des conseils aux impétrants afin qu'ils puissent bien accomplir leur mission. A ce propos, il leur a demandé de vivre leur serment, de respecter son contenu et de garder le secret qu'ils viendraient à découvrir dans le cadre de leurs inspections. M. Sawadogo a également rappelé quelques éléments de leurs attributions.

« Ils sont appelés à l'élaboration des règlements dans leur domaine de compétence, à éclairer l'autorité en matière de travail et de protection social. Ils portent aussi à l'attention de l'autorité, sur tout ce qu'il y a comme violation des différentes lois. Ils ont l'obligation de garder la confidentialité dans l'exercice de leur fonction », a-t-il cité, entre autres.

Le directeur des ressources humaines du ministère des Serviteurs du peuple, Roland Zombré, a souhaité une très bonne carrière aux nouveaux inspecteurs. La représentante des nouveaux inspecteurs, Sylviane Dakuyo, a confié avoir prêté serment avec un profond sentiment de gratitude. « C'est un sentiment de fierté de prêter serment pour servir la Nation afin de répondre à l'appel du président du Faso et d'accompagner les serviteurs du peuple », a-t-elle relevé.