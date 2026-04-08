Burkina Faso: Reconnaissance du statut de réfugié au pays - Le comité national d'éligibilité tient sa première session de l'année

Dans le cadre de la reconnaissance du statut du réfugié au Burkina Faso, le comité national d'éligibilité s'est réuni ce mardi 7 avril 2026, au sein de la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF) pour sa première session de l'année 2026.

Cette séance est consacrée à l'examen de 145 dossiers de demandes d'asile, en vue de la reconnaissance du statut de réfugié au profit des demandeurs. L'ouverture des travaux de cette première session a été présidée par Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, par ailleurs président du comité national d'éligibilité.

Dans un discours introductif, le secrétaire permanent de la CONAREF, l'ambassadeur Fulbert Traoré a salué la présence du premier responsable du département en charge des affaires étrangères, qui traduit l'engagement du gouvernement à promouvoir et à garantir la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile sur le territoire burkinabè.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette fidélité de notre engagement traduit la constance de notre pays dans la défense de la dignité humaine et la préservation des valeurs républicaines », a-t-il indiqué. Le secrétaire permanent de la CONAREF a également traduit sa reconnaissance au ministre pour l'accompagnement soutenu et l'appui stratégique apporté à la CONAREF pour l'accomplissement de ses missions.

En lançant les travaux de cette première session, Karamoko Jean Marie Traoré a renouvelé l'engagement du Burkina Faso à veiller au respect des conventions auxquelles le pays s'est souscrit. Il a salué la régularité de la tenue des sessions du comité national d'éligibilité, grâce à un engagement soutenu de la CONAREF avec l'appui constant du Haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le ministre a félicité les membres du comité investis dans cette mission pour la reconstitution de la dignité au profit des personnes en quête d'un nouvel espoir. « Le fait de vous engager dans une procédure simplifiée, c'est aussi un témoignage de reconnaissance de votre expertise, qui vous amène à travailler sur des dossiers sans la présence des différents concernés et de vous appuyer sur votre expérience pour faire des appréciations justes, fiables et permettant d'attribuer le statut qu'il faut à ceux qui sont dans le besoin », a affirmé le ministre.

Il a par ailleurs invité les membres du comité à examiner les dossiers avec beaucoup d'application pour des résultats encore plus probants. A noter que le comité national d'éligibilité a trois jours pour examiner et analyser les 145 dossiers de demandes d'asile, suivant la procédure simplifiée de détermination du statut de réfugié. Ce travail fait suite aux missions d'enregistrement des demandeurs d'asiles, réalisées avec l'appui du HCR, dans les localités de Dédougou et de Kpuéré dans la région du Djôrô.