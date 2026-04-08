Tunisie: Autoroute A1 nord - Des travaux d'entretien lancés dès aujourd'hui

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Des travaux d'entretien sur l'autoroute A1 nord, seront entamés, à partir du mercredi 8 avril 2026, a annoncé, mardi soir, la Société Tunisie Autoroutes.

Ces travaux concerneront la réfection de la couche de roulement sur le tronçon compris entre les points kilométriques 46 et 54, dans les deux sens de circulation. Il s'agit, plus précisément, du tronçon entre les points kilométriques 52 et 53 en direction de Sousse et celui allant du point kilométrique 51 au point kilométrique 46 en direction de Tunis. Les usagers de la route sont ainsi appelés à réduire leur vitesse à l'approche des zones de travaux, à faire preuve de vigilance, à respecter la signalisation temporaire et à maintenir une distance de sécurité, prévient la société.

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