Sénégal: L'édition 2016 du SIAGRO démarre jeudi

Dakar — Le 15e Salon international des industries et techniques agroalimentaires (SIAGRO) s'ouvre jeudi, à Dakar, une édition inscrite dans une vision consistant à faire de l'agriculture et de l'agro-industrie des piliers essentiels du développement économique.

La 15e édition du SIAGRO se poursuivra jusqu'au 11 avril, au Centre des expositions de Diamniadio, sur le thème "Agroalimentaire et industrialisation : construire ensemble une souveraineté alimentaire durable", indique un communiqué transmis à l'APS. Selon les organisateurs, "le SIAGRO s'impose comme la plus grande rencontre économique dédiée à l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest". Ils notent qu'à travers "cet événement majeur, l'idée est de renforcer la souveraineté alimentaire et industrielle en Afrique", "d'optimiser les chaînes de valeur agricoles" et de "stimuler le développement rural et l'emploi".

Le SIAGRO "traduit également une volonté d'encourager la transition énergétique et l'agriculture durable", de "favoriser les investissements et innovations financières", mais aussi de "dynamiser la production locale et la transformation agroalimentaire". "Lors de ce salon, Dakar va accueillir 300 délégués étrangers, quelque 110 exposants, venus de 11 pays différents. Ce qui fait que les entreprises participantes bénéficieront d'une visibilité stratégique auprès de milliers de visiteurs qualifiés et d'acteurs clés du secteur de l'agro-industrie", signalent les organisateurs.

"Parmi les moments forts de ce 15e SIAGRO, il y a l'exposition internationale mettant en avant innovations, technologies et solutions pour l'agriculture et l'agro-industrie", ajoutent-ils, relevant qu'une "plateforme digitale interactive va aider à faciliter l'inscription, les rendez-vous B2B et l'expérience visiteur". De même des conférences et ateliers thématiques animés par des experts de renom vont consacrer des moments d'échanges fructueux. "Les visiteurs auront aussi le privilège de se retrouver dans des espaces de networking qui favoriseront des partenariats stratégiques et autres opportunités d'affaires", renseigne le communiqué.

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