Sénégal: Le Fonds d'appui aux médias et la grève des transporteurs au menu des quotidiens

Dakar — La publication Fonds d'appui au développement de la presse (FADP) et la paralysie dans le secteur du transport sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Le Fonds d'appui au développement de la presse (FADP) 2025 détaillé"', affiche à la Une Le Soleil, rapportant que "plus de 1,09 milliards de francs Cfa ont été alloués aux radios communautaires et à la presse privée". "Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a procédé, hier, mardi 7 avril, à la publication du rapport de gestion 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP). Ce document, élaboré par le Conseil de gestion avec les acteurs du secteur, détaille les montants, les bénéficiaires et les critères d'attribution des aides, dans un souci de transparence et de respect strict de la loi", écrit le journal.

Selon le ministre, cité par la publication, "c'est l'égalité dans la transparence sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre". "Transparence affichée et zones d'ombre !", s'exclame Le Témoin, qui note qu'en publiant "pour la première fois un rapport détaillé sur le Fonds d'appui et de développement de la presse, le ministère de la Communication revendique une rupture. Mais derrière les chiffres et l'affichage de transparence, des interrogations persistent sur les choix opérés et l'efficacité réelle du dispositif".

Alors que l'Etat "déroule", le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) "se braque", constate Sud Quotidien. Le journal souligne qu'après "plusieurs reports, la publication du rapport sur la gestion 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) a finalement été effectuée hier, mardi 7 avril 2026. Au total, près de 1,9 milliard de francs FCFA ont été distribués à 164 bénéficiaires, sur fond de modernisation des procédures, de hausse des financements et d'exigences en matière de conformité".

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"Très critique sur la gestion de cette aide de la presse, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) se prononce ce mercredi, sur ce qu'il qualifie de +répartition inique et illégale+ de l'aide à la presse 2025. Tout comme il entend revenir sur le blocage dit +arbitraire et la non distribution illégale de la subvention destinée aux entreprises de presse au titre de l'année 2024+", ajoute Sud. Selon Le Quotidien, "le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) dénonce une gestion opaque et discriminatoire du Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp)".

"Entre subventions massives au service public et blocages arbitraires pour le privé, l'organisation patronale monte au créneau pour exiger la transparence, lors d'une conférence de presse ce mercredi", rapporte le journal. La publication revient sur la grève des transporteurs qui "paralyse le pays".

"C'est inédit, avec un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Déclenchée initialement pour une période de 72 heures à partir du 30 mars 2026, la grève a été reconduite et transformée en mouvement illimité ce lundi 6 avril. Malgré les appels au dialogue du ministre des Infrastructures et des transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, le fossé semble se creuser", note Le Quotidien.

Selon la publication, "la paralysie est quasi totale dans des centres névralgiques comme Saint-Louis, Dakar et Thiès, affectant l'économie et la mobilité des citoyens". Elle rappelle que "le malaise des transporteurs repose sur un cocktail de revendications anciennes et de nouvelles frustrations : les tracasseries routières, le non-respect des accords, les charges d'exploitation (...)".

Parlant de ce mouvement, L'As note que "l'Etat hausse le ton face à des syndicats inflexibles". "Malgré des accords partiels obtenus après plusieurs heures de négociations, les syndicats des transporteurs ont décidé de maintenir leur grève illimitée, à la surprise du gouvernement. Le ministère des Transports terrestres et aériens avertit qu'il prendra des mesures pour assurer la continuité du service public, tout en restant ouvert au dialogue", rapporte le journal.