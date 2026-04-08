Sénégal: FIARA 2026 - Mabouba Diagne appelle à renforcer la consommation locale pour une souveraineté alimentaire durable

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a procédé, mardi, à l'ouverture officielle de la 26e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA), au Centre international du commerce extérieur du Sénégal.

Placée sous le thème « L'agroécologie pour une souveraineté alimentaire face aux changements climatiques », cette édition, prévue du 30 mars au 20 avril 2026, se tient sur un espace de 25 000 m² et regroupe une diversité d'acteurs du secteur agricole et de l'élevage, venus du Sénégal et d'autres pays africains.

Véritable plateforme d'échanges, la FIARA rassemble producteurs, éleveurs, agri-preneurs, transformatrices, acteurs de la maroquinerie et partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de producteurs, des coopératives agricoles, des femmes et des jeunes engagés dans la transformation du monde rural.

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À cette occasion, le ministre a lancé un appel à une plus grande appropriation des produits locaux par les populations sénégalaises, estimant que la consommation nationale constitue un levier essentiel pour asseoir une souveraineté alimentaire durable. Il a notamment insisté sur la nécessité d'accroître la consommation du riz produit dans la vallée du fleuve Sénégal, présenté comme un pilier stratégique de la politique agricole nationale.

Dans la même dynamique, Mabouba Diagne a exprimé l'ambition de hisser la FIARA au rang des grandes foires agricoles internationales, à l'image du Salon international de l'agriculture, en appelant à une participation accrue des pays africains pour valoriser leurs productions et leur savoir-faire.

Le ministre a, par ailleurs, salué l'engagement des différents acteurs ayant contribué à l'organisation de l'événement, notamment Pape Abdou Fall, ainsi que les institutions partenaires telles que le CNCR, la DER/FJ et le Port autonome de Dakar.