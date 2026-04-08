Sénégal: Parlements africains - Dakar et Yaoundé misent sur le partage d'expertise administrative

L'Assemblée nationale du Sénégal a procédé, mardi, à l'ouverture officielle d'une mission d'étude réunissant les administrations parlementaires du Sénégal et du Cameroun, dans une dynamique de renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux pays.

S'exprimant au nom du président de l'institution parlementaire, El Malick Ndiaye, et du secrétaire général, Amadou Thimbo, le secrétaire général adjoint, Saloly Fadel Touré, a salué une rencontre « à forte portée symbolique », illustrant la vitalité de la coopération Sud-Sud entre Dakar et Yaoundé.

Au-delà de son caractère protocolaire, cette mission vise à renforcer les capacités administratives des institutions parlementaires, à travers le partage d'expériences, la modernisation des services - notamment numériques et financiers - ainsi que l'identification de synergies durables entre les deux administrations.

Elle met également en lumière l'attractivité croissante de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui s'impose progressivement comme un pôle de référence pour les Parlements africains en matière de modernisation administrative, de digitalisation des procédures et d'amélioration de la gouvernance interne.

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Les travaux de cette mission porteront principalement sur l'échange de bonnes pratiques en gestion législative et administrative, ainsi que sur l'optimisation des outils et processus internes, dans une perspective de consolidation des performances institutionnelles.