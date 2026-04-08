Afrique: LDC - Le Bayern trop fort pour le Real, Arsenal clinique

Les premiers quarts de finale de la Ligue des champions avaient lieu ce mardi 07 avril 2026. Dans l'immense choc de la soirée, le Bayern Munich d'un Manuel Neuer extraordinaire est allé gagner 2-1 sur la pelouse du Real Madrid. Arsenal est allé gagner 1-0 au Sporting.

Dans une rencontre exceptionnelle en termes d'intensité et de technique, le Real Madrid et le Bayern se rendent coup pour coup dans ce choc entre deux clubs historiques habitués à se croiser dans les moments décisifs de la Ligue des champions. Les Munichois vont toutefois trouver la faille en premier, à la 41e minute. Après une perte de balle de Vinicius, les Bavarois vont piquer avec une passe remarquable de Serge Gnabry vers Luis Diaz. Le Colombien, parti dans le dos de la défense, fusille Lunin sans trembler, pour inscrire son 5e but de la saison en C1, le 23e toutes compétitions confondues. Sonnés, les Merengues rentrent aux vestiaires avec un retard d'un but. Mais ils sont loin de se douter que ce n'est que le début du cauchemar.

D'entrée de deuxième mi-temps, les Madrilènes perdent encore le ballon au milieu de terrain. Lancé côté droit, Michael Olise fixe avant de servir Harry Kane. Ce dernier, pourtant à 25 mètres, envoie une frappe imparable dans les buts espagnols. 2-0 pour les Allemands (46e), qui prennent le large face à un Real impuissant. Au fil de la rencontre, le Bayern baisse de rythme, alors que les Merengues montent en régime, avec notamment l'entrée en jeu de Jude Bellingham. L'Anglais, juste techniquement, offre une merveilleuse passe décisive à Kylian Mbappé qui réduit le score (74e), inscrivant son 14e but de la saison en Ligue des champions.

Dans l'autre match de la soirée, Arsenal se déplaçait sur la pelouse du Sporting Club de Portugal. Les Gunners, toujours invaincus cette saison en Ligue des champions, mais marquant le coup ces dernières semaines, ont peiné avant de s'imposer 1-0.

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L'unique but de cette rencontre a été inscrit par Kai Havertz dans les arrêts de jeu (90+1). Les Londoniens prennent ainsi un avantage certain en vue d'une qualification en demi-finale.

Les résultats de la soirée

Real Madrid 1-2 Bayern Munich (Mbappé 74e pour le Real, Diaz 41e et Kane 46e pour le Bayern)

Sporting CP 0-1 Arsenal (Kai Havertz 90+1)