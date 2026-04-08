Madagascar: Antananarivo - Des stations d'essence à court de carburant

Plusieurs stations-service d'Antananarivo se sont retrouvées à court d'essence, hier. Les autorités évoquent un simple dysfonctionnement logistique lié au long week-end.

Le spectre d'une pénurie d'essence refait surface à Antananarivo, au lendemain des fêtes pascales. Plusieurs stations-service étaient à court de carburant, hier matin. «J'ai fait le tour des stations-service, depuis Ambohimalaza jusqu'à Ambohimangakely, en passant par le By Pass pour me ravitailler, mais il n'y en avait pas, ce matin», a raconté hier Justin, un chauffeur de taxi-ville. Hery, conducteur de taxi-moto, affirme s'être approvisionné auprès de circuits informels afin de poursuivre son activité. «C'était 6 000 ariary le litre chez un revendeur au bord du By Pass», témoigne-t-il. Dans les quelques stations qui en disposaient encore, la file d'attente était longue.

La situation s'est améliorée dans l'après-midi, avec la reprise de la vente d'essence dans les stations-service. Des camions-citernes sont venus les ravitailler. « Il n'y a plus de problème depuis cet après-midi. Toutes les stations sont approvisionnées », indique Hery.

Ce retour temporaire de la pénurie d'essence a inquiété certains automobilistes, qui craignaient un scénario similaire à celui de mars, et ont rempli leurs réservoirs dès que possible.

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Interruption

«Les files d'attente observées aujourd'hui s'expliquent par les jours fériés prolongés (dimanche et lundi de Pâques), ayant entraîné une interruption des activités. Il s'agit donc d'un problème d'organisation entre les opérateurs de la logistique pétrolière et les distributeurs. En effet, les camion-citerne n'ont repris leurs livraisons vers les stations-service qu'à partir d'aujourd'hui», a souligné l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), hier.

Cette question d'organisation entre la logistique pétrolière S.A. (LPSA) et les distributeurs, en raison du long week-end, a également été citée par la même source comme cause de la pénurie d'essence à Nosy Be et à Fianarantsoa pendant le week-end pascal. Ces trois villes ne sont pas les seules à souffrir de ce problème d'approvisionnement en carburant pendant le week-end pascal et au lendemain des fêtes. À Ambatondrazaka, le problème persiste depuis plusieurs jours, selon des témoignages. De longues files se formaient dans les stations-service qui en avaient, depuis plusieurs jours et jusqu'à hier.

L'OMH rassure toutefois les usagers que l'approvisionnement se déroule normalement, jusqu'à présent. «Le grand navire transportant du carburant, « Advantage Passion», est attendu en début de semaine prochaine, probablement le lundi 13 avril 2026, soit trois semaines après son dernier passage dans le pays le 17 mars 2026. Ces cargaisons proviennent d'Oman», souligne-t-il.