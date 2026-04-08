Cameroun: FMI - Le rapport 2026 qui annonce un orage économique

Les faiblesses structurelles du Cameroun menacent directement sa stabilité financière. Le FMI vient de tirer la sonnette d'alarme.

Consultations statutaires : ce que dit le rapport 2026

Le 25 mars 2026, le Conseil d'administration du FMI a examiné le rapport issu des consultations statutaires au titre de l'article IV. Ces échanges se sont déroulés du 29 janvier au 12 février 2026. Un ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale résume la situation : le document peint un tableau en clair-obscur. Une zone de lumière subsiste, mais les zones d'ombre dominent. L'horizon devient brumeux, voire orageux, en l'absence de réformes hardies immédiates.

Pourquoi l'horizon devient orageux sans réformes

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Pourquoi ce diagnostic alarmant ? Le Cameroun accumule des déséquilibres macroéconomiques non résolus. La pression budgétaire reste intense. Les dépenses publiques dépassent régulièrement les recettes. Le FMI pointe des retards dans l'exécution des programmes précédents. La dette publique atteint des niveaux critiques. Les réserves de change s'amenuisent. Les faiblesses structurelles identifiées concernent la gouvernance, la transparence des marchés publics et la diversification économique. Aucun choc exogène ne justifie à lui seul cette dégradation. Le pays n'a pas su exploiter les marges de manoeuvre offertes par les précédentes facilités financières.

Le mécanisme de l'article IV et ses sanctions implicites

Le mécanisme de l'article IV se définit comme une procédure de surveillance bilatérale obligatoire. Chaque État membre du FMI doit se soumettre à cet examen au moins une fois par an. Le rapport final guide les politiques économiques et sert de base aux éventuels programmes d'aide. Dans le cas camerounais, les recommandations internes insistent sur une consolidation budgétaire rapide. L'institution réclame une réduction des subventions énergétiques inefficaces. Elle demande aussi un meilleur ciblage des dépenses sociales. L'absence de mise en oeuvre expose le pays à des sanctions indirectes : gel de décaissements, dégradation de la note souveraine, fuite des capitaux. Le FMI ne parle pas encore de mise sous tutelle, mais le langage employé traduit une impatience stratégique.

Défaut technique à 12 mois ou crise systémique à 5 ans

Le Cameroun risque un défaut technique sur ses échéances de dette. Les investisseurs étrangers pourraient suspendre leurs engagements. Le franc CFA subirait une pression accrue. À long terme (3 à 5 ans), l'absence de réformes hardies transforme l'orage en crise systémique. Le tissu productif s'effondre. Les infrastructures critiques se dégradent. L'émigration des compétences s'accélère. Un scénario de contagion régionale est plausible, la CEMAC étant interconnectée. Le FMI conditionnera toute nouvelle assistance à des réformes législatives et institutionnelles profondes. La marge de manoeuvre politique se réduit.

La zone de lumière peut-elle s'étendre avant 2027 ?

Le Cameroun appliquera-t-il les réformes hardies avant la prochaine revue de l'article IV prévue début 2027 ? La réponse déterminera si la zone de lumière s'étend ou si l'orage éclate sans rémission.