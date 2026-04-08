Sénégal: Zone Ocde - L'inflation globale globalement stable à 3.4 % en février 2026

L'inflation globale en glissement annuel dans la zone Ocde, mesurée par l'indice des prix à la consommation (Ipc), est restée globalement stable en février 2026, à 3.4 %, après 3.3 % en janvier.

Selon un communiqué de presse, l'inflation globale a augmenté dans 13 des 37 pays de l'Ocde pour lesquels des données étaient

disponibles. Elle a diminué dans 9 pays et est restée stable ou globalement stable dans les 15 autres. L'inflation globale était

inférieure ou égale à 2 % dans 16 pays de l'Ocde. La Türkiye et la Finlande ont enregistré les plus fortes hausses, de 0.8 points de

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pourcentage (p.p.) par rapport à janvier, tandis que la Norvège a enregistré la plus forte baisse, de 0.9 p.p., en raison notamment du ralentissement de l'inflation de l'énergie.

L'inflation de l'alimentation en glissement annuel dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 4.0 % en février, après 3.7 % en janvier, reflétant largement une hausse de 4.7 p.p. en Türkiye. L'inflation de l'alimentation n'a augmenté que dans huit autres pays de

l'Ocde et a diminué dans environ la moitié des pays pour lesquels des données étaient disponibles. L'inflation de l'énergie et l'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) dans l'Ocde sont restées stables, avec une répartition globalement équilibrée entre les pays enregistrant des hausses ou des baisses.

En février, l'inflation globale en glissement annuel dans le G7 a été stable à 2.1 %, avec des hausses seulement en France et en

Italie. En Italie, l'augmentation a été alimentée par une accélération de l'inflation dans les services, alors qu'en France, l'inflation sous-jacente a augmenté. Au Canada, un effet de base lié à l'arrêt d'une réduction d'impôt temporaire en février 2025 a contribué à la baisse de l'inflation. L'inflation globale a diminué légèrement en Allemagne et au Japon, tandis qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, les deux seuls pays du G7 où l'inflation dépassait 2 %, elle est restée stable. L'inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans tous les pays du G7.

Dans la zone euro, l'inflation globale en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a

augmenté pour atteindre 1.9 % en février, après 1.7 % en janvier. La croissance de l'inflation de l'énergie et de l'inflation sous-jacente a plus que compensé la diminution de l'inflation de l'alimentation. D'après l'estimation rapide d'Eurostat, l'inflation globale de la zone euro aurait augmenté à nouveau pour atteindre 2.5 % en mars 2026, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Cette accélération serait due principalement aux prix de l'énergie, l'inflation de l'énergie augmentant pour atteindre 4.9 % après moins 3.1 % en février. L'inflation sous-jacente serait restée globalement stable.

Dans le G20, l'inflation globale en glissement annuel a augmenté pour atteindre 3.7 % en février, après 3.4 % en janvier, la première

hausse depuis mai 2024. L'inflation globale a augmenté en Chine pour atteindre 1.3 %, dépassant 1 % pour la première fois depuis février 2023, renforcée par les vacances du nouvel an lunaire. En Indonésie, l'inflation globale a augmenté de plus de 1 p.p. en février, tandis qu'en Inde, elle a augmenté pour le quatrième mois consécutif.

L'Argentine a également enregistré une hausse de l'inflation, tandis que l'inflation a diminué au Brésil et en Afrique du Sud et est restée globalement stable en Arabie saoudite.