Afrique: Banque africaine de développement - Les Assemblées annuelles prévues du 25 au 29 mai prochain à Brazzaville

Dans un communiqué de presse, la Banque africaine de développement (Bad) annonce la tenue de ses Assemblées annuelles qui se tiendront du 25 au 29 mai 2026 à Brazzaville, en République du Congo.

Le thème de ces Assemblées, « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », explique-t-on, reflète parfaitement le contexte international actuel, marqué par une baisse significative de l'aide publique au développement. L'Afrique doit innover, identifier et, surtout, mobiliser ses propres ressources pour financer son développement, notamment grâce à la Nouvelle architecture financière africaine (Nafa) proposée par le Groupe de la Banque africaine de développement.

Les Assemblées annuelles constituent l'événement statutaire le plus important de l'institution. Cette année, se tiendront la 61e réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 52e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque.

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Selon la Bad, plus de 3 000 participants sont attendus à Brazzaville, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des 81 pays membres de l'institution, des dirigeants d'institutions financières et de développement, des représentants de groupes de réflexion, de la société civile, du secteur privé, des universitaires et des leaders d'opinion.

La réunion de 2026 permettra aux actionnaires du Groupe de la Banque africaine de développement de dresser le bilan des progrès accomplis au cours de l'année écoulée et de réfléchir à la mise en œuvre des nouvelles priorités des «Quatre Points cardinaux », piliers du développement durable de l'Afrique. Elle offrira également une tribune unique pour débattre des enjeux du développement sur le continent, notamment pour les dirigeants africains et les autres actionnaires du Groupe, les représentants de la société civile, du secteur privé et des médias. Outre les réunions statutaires des gouverneurs du Groupe, la Banque et le pays hôte organiseront plusieurs événements de partage de connaissances.