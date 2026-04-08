Tunisie: Le résultat net consolidé de la société Ennakl Automobiles progresse de 23,4% en 2025.

8 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net consolidé de la société ENNAKL Automobiles, qui évolue dans la concession, la location et la vente de voitures et la vente de pièces de rechange automobiles, a progressé de 23,4% en 2025 par rapport à 2024.

Selon le Conseil d'administration qui s'est réuni le 24 mars 2026 pour arrêter les états financiers individuels et consolidés de la société, le résultat net consolidé après impôts s'est situé 59,642 millions de dinars (MD) contre 48,347 au 31 décembre 2024. Selon la direction de l'entreprise, Ennakl Automobiles a terminé l'année 2025 avec 6 342 immatriculations, soit 11% de part de marché. Le chiffre d'affaires à fin 2025 s'établit à 711,159MD contre 677,720 MD au 31 décembre 2024, soit une progression de 5,8%.

Le Conseil d'administration a décidé de convoquer les actionnaires de la société pour la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui aura lieu le 29 avril 2026. En outre, le Conseil a proposé la distribution de dividendes à hauteur de 1 dinar par action.

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Le Conseil a, par ailleurs, approuvé la décision de créer, u sein du groupe Ennakl, d'une nouvelle société dont l'objet social est l'importation et la distribution en gros des pièces de rechange dotée d'un capital social de 10 000 MD.

Enfin, le Conseil a approuvé l'augmentation du capital de la société filiale STLV à hauteur de 7 000 MD.

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