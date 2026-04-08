Afrique: Marché du travail - Une participation en recul au quatrième trimestre 2025

8 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au quatrième trimestre de l'année 2025, un peu plus de la moitié des personnes en âge de travailler ont pris part au marché du travail. Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux d'activité s'établit à 55,5% chez les individus âgés de 15 ans ou plus, traduisant une légère contraction par rapport à la même période en 2024.

Cette participation reste marquée par de fortes disparités selon l'âge. Les jeunes affichent un niveau d'activité nettement inférieur, avec un taux de 47,9%, contre 67,5% chez les adultes. Cet écart met en évidence les difficultés persistantes d'insertion professionnelle des jeunes, souvent confrontés à un accès limité aux opportunités d'emploi.

Les inégalités entre hommes et femmes demeurent également prononcées. En milieu urbain, 64,8% des hommes participent au marché du travail, contre seulement 47,4% des femmes. Cette tendance se confirme en milieu rural, où les hommes enregistrent un taux de 63,6%, contre 47,1% pour les femmes.

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Par ailleurs, le milieu de résidence influe légèrement sur le niveau d'activité. Le taux de participation est supérieur de 1,2 point en zone urbaine par rapport au milieu rural, traduisant un accès relativement plus favorable aux opportunités économiques dans les villes.

En glissement annuel, la dynamique globale du marché du travail s'inscrit en baisse. Le taux d'activité a reculé de 1,5 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2024, où il s'établissait à 57,0%.

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