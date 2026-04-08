Congo-Kinshasa: Des jeunes érigent des barricades et bloquent l'entrée des casques bleus à Mambasa

La tension est montée d'un cran à Mambasa où des jeunes ont érigé des barricades pour empêcher l'entrée des casques bleus de la MONUSCO dans le chef-lieu du territoire mardi 7 avril, pourtant visé par une nouvelle attaque dans la nuit précédente, rapportent des sources locales.

Ce mouvement de contestation intervient alors qu'une équipe de reconnaissance de la mission onusienne, en coordination avec les Forces armées de la RDC (FARDC), a été déployée mardi pour évaluer la situation sécuritaire et renforcer la protection des civils.

fUne initiative qui s'inscrit dans un contexte particulièrement préoccupant, marqué par des attaques répétées attribuées aux ADF, ayant déjà fait près d'une centaine de morts en un mois, selon des activistes des droits de l'homme.

Un déploiement contesté sur le terrain

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Le convoi des casques bleus, en provenance de Beni (Nord-Kivu), s'est rendu mardi matin à Mambasa-centre dans le cadre de son mandat de protection des civils. Mais sur place, une partie de la population, notamment des jeunes, s'est opposée à leur présence en érigeant des barricades pour bloquer leur accès.

Malgré l'insécurité persistante et les appels à une protection accrue.

Appel à la sensibilisation

Des acteurs de la société civile locale rappellent que la MONUSCO demeure un partenaire clé du gouvernement dans les efforts de sécurisation. Ils déplorent toutefois l'absence de communication préalable autour de ce déploiement, estimant que ce manque de sensibilisation a contribué à attiser les tensions.

Ils appellent au calme et à l'apaisement, tout en plaidant pour une meilleure compréhension du mandat de la mission onusienne. Lors d'une réunion de sécurité élargie, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la nécessité de renforcer l'information et la sensibilisation sur le des populations locales.