Sénégal: Forte amélioration du solde commercial du pays

Le commerce extérieur a enregistré une nette amélioration au cours du mois décembre 2025, avec un solde commercial excédentaire de 280,5 milliards de francs Cfa, contre un déficit de 389,7 milliards de francs Cfa le mois précédent. Cette progression représente un gain de 670,2 milliards de francs Cfa, traduisant un retournement significatif de la balance commerciale.

Cette performance s'explique principalement par une forte hausse des exportations, en augmentation de 501,7 milliards de francs Cfa sur un mois, combinée à une baisse des importations de 168,5 milliards de FCFA.

La dynamique des exportations a été tirée par plusieurs produits phares, notamment l'or non monétaire, en hausse de 110,9 milliards de francs Cfa, les huiles brutes de pétrole (+60,7 milliards), les produits pétroliers raffinés (+40,7 milliards) ainsi que l'acide phosphorique (+18,6 milliards). Ces secteurs confirment leur rôle central dans la performance du commerce extérieur.

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Du côté des importations, la contraction observée est essentiellement liée à la baisse des acquisitions de matériels de transport, en recul de 189,7 milliards de francs Cfa. D'autres postes ont également contribué à cette diminution, notamment les produits pétroliers raffinés (-12,0 milliards), les produits pharmaceutiques (-6,3 milliards) ainsi que les huiles et graisses animales et végétales (-3,1 milliards).

Dans ce contexte, le taux de couverture des importations par les exportations s'est fortement amélioré, atteignant 151,5% en décembre 2025, contre seulement 45,4% en novembre, signe d'un rééquilibrage marqué des échanges extérieurs.

Sur l'ensemble de l'année 2025, la tendance est également positive. Le déficit commercial cumulé a été réduit de moitié, s'établissant à 1 343,9 milliards de francs Cfa, contre 3 252,3 milliards en 2024, soit une baisse de 58,7%.