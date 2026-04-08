Afrique: La 26e édition du Forum Mines-Rabat Entreprises placée sous le signe de la coopération Sud-Sud et des nouvelles dynamiques africaines

8 Avril 2026
Libération (Casablanca)

L'École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ex-ENIM) vibrera les 15 et 16 avril 2026 au rythme de la 26e édition du Forum Mines-Rabat Entreprises.

Placé sous le thème « Coopération Sud-Sud : le Maroc au coeur des nouvelles dynamiques africaines préconisant un essor intégré », cette rencontre constitue une plateforme stratégique de dialogue et de convergence entre le monde académique et le secteur industriel. Elle offre aux étudiants et aux diplômés un cadre unique pour échanger et développer leurs perspectives professionnelles.

Cette édition accueillera des personnalités de haut calibre, parmi lesquels Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, et Ryad Mezzour, Ministre de l'Industrie et du Commerce, qui partageront leur vision sur les opportunités et défis de la coopération Sud-Sud. Plusieurs ambassadeurs de pays africains prendront également part à ce rendez-vous, renforçant ainsi les liens diplomatiques et économiques entre le Maroc et le continent.

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Le Forum Mines-Rabat Entreprises rassemblera également de grandes entreprises nationales et internationales, notamment OCP Group, BMCI, TANGER MED, BCP, ONCF et VINCI Energies ainsi que de nombreux autres acteurs. Les participants pourront ainsi accéder aux opportunités concrètes de stages, de recrutement et de partenariats professionnels, tout en découvrant les innovations et les pratiques d'excellence du secteur industriel.

Par son rayonnement et la qualité de ses échanges, la 26e édition du Forum Mines Rabat Entreprises confirme sa place comme un rendez-vous incontournable pour stimuler l'innovation, encourager l'employabilité des jeunes et renforcer la coopération économique et industrielle Sud-Sud.

Rendez-vous les 15 et 16 avril 2026 à l'ENSMR pour participer à cette manifestation majeure

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