Sénégal: Perturbations sur le TER - Le trafic interrompu sur l'ensemble de la ligne

8 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce mercredi 8 avril 2026 au matin, le Train Express Régional (TER) du Sénégal a annoncé la suspension totale de la circulation sur l'ensemble de sa ligne, et ce dès 6h50.

Dans un communiqué diffusé via son conseiller client virtuel Aziz, la compagnie invoque « un incident » sans en préciser la nature ni l'étendue. Aucune information n'est fournie sur les causes de la panne, la zone concernée ou le délai de reprise du service.

La compagnie invite ses usagers à « prendre toutes leurs dispositions » et promet de tenir le public informé de l'évolution de la situation. Une communication jugée pour l'instant laconique, qui devra rapidement être complétée par des éléments concrets pour éviter de nourrir l'inquiétude des passagers.

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