Sénégal: Le sous-préfet de Djilor Diognick conscientise les jeunes de la localité

Les sept maires de l'arrondissement de Djilor Diognick ont, ensemble, célébré la fête du 4 avril dans la commune de Soum. À cette occasion, le sous-préfet Papa Amadou Ngoumb Bâ a invité les jeunes à une plus grande prise de conscience dans un contexte où cette zone du département de Foundiougne est sérieusement touchée par la migration irrégulière.

FOUNDIOUGNE- À Soum, la fête du 4 avril n'était pas que défilé et folklore. Alors que les sept communes de l'arrondissement de Djilor Diognick (Foundiougne) s'y sont réunies pour célébrer ensemble l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, le sous-préfet, qui a présidé l'activité, a saisi l'occasion pour conscientiser les jeunes de la localité. Un exercice qui trouve toute sa pertinence dans le fait que le département de Foundiougne se trouve aujourd'hui affecté par le phénomène de la migration irrégulière.

Devant une foule de personnes venue des différentes communes de l'arrondissement, Papa Amadou Ngoumb Bâ a rappelé aux jeûnes l'espoir placé en eux pour un avenir radieux de la nation. "Vous êtes l'avenir. L'émergence du Sénégal, telle que voulue par les autorités, repose entre vos mains", a d'abord laissé entendre M. Bâ.

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Loin de s'en arrêter là, l'autorité préfectorale estime que les jeûnes de la localité constituent le coeur battant de notre pays. Un discours de haute facture motivé par l'engagement et la détermination des jeunes de Soum et du delta du Saloum d'une manière générale. C'est à cet effet que le sous-préfet les a invités "à cultiver l'excellence, la discipline, le respect".

Après les communes de Passy et de Diossong, respectivement en 2024 et en 2025, c'était autour de Soum d'accueillir cet événement marquant de l'histoire de notre pays. Ce, dans une très bonne organisation et une ambiance à couper le souffle.