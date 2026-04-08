Sénégal: Sacre de Sa Thiès sur Modou Lô - L'entraîneur national décrypte l'avenir des deux champions

8 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Dembélé

L'entraîneur national Baffa Guèye a analysé la victoire de Sa Thiès sur Modou Lô, survenue le dimanche 5 avril 2026 à l'Arène nationale de Pikine, tout en se projetant sur l'avenir des deux champions.

« Je pense que Sa Thiès devra prendre des congés pour le reste de la saison. Ensuite, en tant que Roi des arènes, il aura le choix de ses adversaires à sa convenance. Désormais, il dispose d'une pléthore de challengers potentiels. Il pourrait accorder une revanche à Siteu ou attendre le vainqueur du combat entre Boy Niang 2 et Reug Reug. Dans les normes, il pourra livrer deux combats par saison : un en début et un autre en fin d'exercice », a expliqué le technicien.

Revenant sur la victoire de Sa Thiès, Baffa Guèye met en avant les clés du succès. « J'avais insisté, avant le combat, sur la concentration, la maîtrise de soi et la nécessité d'obtenir rapidement le contact physique. Il n'a pas commis d'erreurs significatives, à part quelques coups perdus ou en l'air. Il devra améliorer sa gestion de la bagarre. Mais j'ai vu un lutteur bonifié, concentré et plus posé, pas dans une lutte à l'aveuglette », a-t-il argumenté.

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Selon lui, le nouveau Roi des arènes a affiché une grande maturité : « Sa Thiès a abordé le combat avec beaucoup de sérieux. Même après des actions manquées, il est resté calme et discipliné. Physiquement athlétique comme toujours, il a surtout montré une grande intelligence tactique ». Concernant Modou Lô, l'entraîneur estime que le combat s'est joué sur des détails. « Il a bien préparé son combat, comme à son habitude. Mais il n'a pas su reculer au bon moment. Dans un combat, quand tu es en difficulté, il faut parfois reculer pour mieux repartir », reconnait-il, froid dans ses approches techniques.

Baffa Guèye évoque, enfin, l'avenir du désormais ancien Roi des arènes. « Modou Lô a tout fait dans sa carrière. S'il le souhaite, il peut mettre un terme à sa carrière ou livrer un dernier combat, pourquoi pas contre Tapha Tine. Mais la décision lui appartient. Une chose est sûre : les jeunes ont grandi et sont désormais très redoutables », lance-t-il.

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