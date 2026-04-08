Sénégal: Baye Ndiaye rêve d'un tournoi des légendes - Les anciens Rois des Arènes réunis pour un dernier combat

L'encre du sacre de Sa Thiès est à peine sèche que l'arène sénégalaise pense déjà à la suite. Après avoir orchestré l'un des combats les plus attendus de ces dernières années entre Modou Lô et le nouveau Roi des Arènes, le promoteur Baye Ndiaye nourrit une idée aussi ambitieuse que séduisante : réunir les légendes d'une génération pour un ultime tournoi.

Dans les coulisses de l'arène, les cartes sont en train d'être redistribuées. La couronne a quitté le cercle des grands : Modou Lô, Eumeu Sène, Balla Gaye 2, pour se poser sur la tête de la jeune garde. Mais avant de tourner définitivement la page, Baye Ndiaye veut offrir au public un dernier grand rendez-vous avec ces hommes qui ont fait vibrer les gradins pendant des années.

Son projet ? Un tournoi à quatre, avec Balla Gaye 2, Modou Lô, Eumeu Sène et Tapha Tine. « Un tournoi à quatre entre Balla Gaye 2, Modou Lô, Eumeu Sène et Tapha Tine serait merveilleux. Ce serait deux demi-finales qu'on va tirer au sort et puis la finale. Seul Tapha Tine n'a pas été Roi des arènes dans ce quatuor donc on peut dire que ce sera un tournoi entre Rois. Je suis prêt à organiser cela s'ils sont intéressés.

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Et ce sera pour le mois de juillet. Je suis prêt à organiser cela s'ils sont intéressés. »

Un tournoi entre Rois. Une dernière danse pour les légendes. L'idée a de quoi faire saliver les amateurs de lutte. Reste à savoir si les principaux concernés seront partants...