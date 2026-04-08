Sénégal/Libye: Football - Aliou Cissé officialise son départ de la sélection libyenne

Après quelques mois passés sur le banc de la sélection libyenne, Aliou Cissé a officialisé la fin de son aventure avec les Chevaliers de la Méditerranée à l'issue du rassemblement du mois de mars.

Le divorce est désormais acté. L'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal est libre de tout contrat après avoir accumulé plus de huit mois d'arriérés de salaire. Malgré ces conditions difficiles, le technicien sénégalais s'est dit « fier du travail accompli avec son staff et ses joueurs, saluant leur engagement et les résultats obtenus. » Son bilan reste toutefois mitigé avec 4 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites, dont une aux tirs au but.

Quel avenir pour El Tactico ?

Si son passage en Libye s'achève, Aliou Cissé devrait rapidement rebondir. Sa cote demeure élevée sur le continent africain. Plusieurs pistes se dessinent déjà, notamment du côté de la Guinée équatoriale en quête d'un nouveau sélectionneur, ou encore du Mali, dont la sélection dispose d'un effectif compétitif mais devra consentir un effort financier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autres fédérations pourraient également se positionner, à l'image du Ghana, récemment séparé de son sélectionneur Otto Addo après une défaite en amical face à l'Allemagne (2-1).

À noter qu'Aliou Cissé percevait en Libye un salaire estimé à environ 44 millions de francs CFA par mois, soit presque le double de ce qu'il gagnait avec le Sénégal.