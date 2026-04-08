Sénégal/Libye: Football - Aliou Cissé officialise son départ de la sélection libyenne

8 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Après quelques mois passés sur le banc de la sélection libyenne, Aliou Cissé a officialisé la fin de son aventure avec les Chevaliers de la Méditerranée à l'issue du rassemblement du mois de mars.

Le divorce est désormais acté. L'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal est libre de tout contrat après avoir accumulé plus de huit mois d'arriérés de salaire. Malgré ces conditions difficiles, le technicien sénégalais s'est dit « fier du travail accompli avec son staff et ses joueurs, saluant leur engagement et les résultats obtenus. » Son bilan reste toutefois mitigé avec 4 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites, dont une aux tirs au but.

Quel avenir pour El Tactico ?

Si son passage en Libye s'achève, Aliou Cissé devrait rapidement rebondir. Sa cote demeure élevée sur le continent africain. Plusieurs pistes se dessinent déjà, notamment du côté de la Guinée équatoriale en quête d'un nouveau sélectionneur, ou encore du Mali, dont la sélection dispose d'un effectif compétitif mais devra consentir un effort financier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autres fédérations pourraient également se positionner, à l'image du Ghana, récemment séparé de son sélectionneur Otto Addo après une défaite en amical face à l'Allemagne (2-1).

À noter qu'Aliou Cissé percevait en Libye un salaire estimé à environ 44 millions de francs CFA par mois, soit presque le double de ce qu'il gagnait avec le Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.