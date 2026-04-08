Afrique de l'Est: Ibrahim Norbert Richard nommé secrétaire général jusqu'en 2028

La Commission de l'océan Indien (COI) a annoncé mardi la nomination du diplomate malgache Ibrahim Norbert Richard au poste de secrétaire général, à l'issue d'une session extraordinaire de son Conseil des ministres.

Les membres du Conseil ont pris acte de la fin de mandat du secrétaire général sortant, le Malgache Edgard Razafindravahy, arrivé à échéance le 7 avril 2026, et ont salué «son engagement en faveur de la coopération régionale», selon un communiqué officiel.

Proposé par Madagascar, le nom de M. Richard a été entériné par les États membres. Sa nomination prend effet immédiatement. Il exercera ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours, prévue en 2028.

Diplomate de carrière, Ibrahim Norbert Richard est titulaire d'un doctorat en droit. Il a notamment occupé les fonctions de sous-secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), où il s'est distingué sur les questions de coopération multilatérale et de développement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Commission de l'océan Indien, qui regroupe Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles et la France (au titre de La Réunion), joue un rôle clé dans la coordination régionale, notamment en matière de sécurité, de développement durable et d'intégration économique.

Cette nomination intervient dans un contexte régional marqué par des défis accrus, notamment climatiques et géopolitiques, pour lesquels la COI est appelée à renforcer son action collective. En attendant l'entrée en scène du nouveau SG, c'est le haut fonctionnaire mauricien Raj Mohabeer qui tient les rênes de la COI à Ébène. C'est la quatrième fois que M. Mohabeer assume l'intérim au poste de numéro un de l'institution intergouvernementale.

Administrativement, le Mauricien Raj Mohabeer tient les rênes de la commission en attendant l'entrée en scène du nouveau SG proposé par Madagascar.