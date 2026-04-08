Ile Maurice: La famille Poomun perd deux enfants en quelques mois

Un accident de la route, survenu lundi, à la hauteur du rond-point de Mapou, a coûté la vie à un adolescent de 15 ans, Mohammad Jhamil Poomun. Ce drame plonge une famille déjà éprouvée dans une profonde détresse après la perte d'un autre fils il y a seulement quelques mois.

L'accident s'est produit vers 16 h 50 sur l'autoroute du nord. Il a impliqué un camion, conduit par un homme de 41 ans, et une motocyclette sur laquelle se trouvaient deux personnes. À l'arrivée des secours, l'un de ces derniers était grièvement blessé et allongé sur la chaussée, tandis que l'autre avait déjà quitté les lieux.

Le personnel du SAMU, dépêché sur place, n'a pu que constater le décès de Mohammad Jhamil Poomun à 17 h 05. Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, pour l'autopsie.

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D'après le chauffeur du camion, la motocyclette aurait percuté le pneu arrière de son véhicule alors qu'il négociait le rond-point de Mapou, en direction de Forbach. Le conducteur a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Après les premières procédures, il a été autorisé à rentrer chez lui. L'enquête a également révélé que la motocyclette est enregistrée au nom de la mère de la victime, une habitante de Bain-des-Dames. Mohammad Jhamil Poomun a été formellement identifié par son beau-père.

Mais au-delà des circonstances de l'accident, c'est surtout la douleur d'une famille déjà meurtrie qui bouleverse. La soeur de la victime, encore sous le choc, raconte qu'il y a quelques mois, le 18 octobre 2025, ils ont déjà perdu un frère dans des circonstances tragiques alors qu'il était à la pêche.

Le jour du drame, rien ne laissait présager une telle issue. La soeur de Mohammad Jhamil Poomun l'avait appelé pour lui demander d'aller voir leur mère, qu'il taquinait en disant qu'elle faisait semblant d'être souffrante. Plus tard, ils se sont retrouvés en famille et ont partagé un moment convivial. Dans une ambiance légère, sa soeur lui a même collé un autocollant sur sa moto pour plaisanter. Peu avant 15 heures, il l'a déposée à un arrêt d'autobus. Cela aura été leur dernier échange. Ce n'est que plus tard dans la soirée qu'elle a appris la terrible nouvelle. «Mo'nn al kot la- grot. Mo'nn komans priye. Mo'nn dir Mama la Vierge pa pran li. Mo'nn fek perdi enn frer, pa pran sann-la osi», confie-t-elle, bouleversée.

La mère de Mohammad Jhamil Poomun, quant à elle, est anéantie. Elle venait tout juste de rentrer à Maurice après un séjour en Inde, où elle avait accompagné son époux pour une intervention chirurgicale. En l'espace de quelques mois, elle a perdu deux de ses enfants. Le jeune homme était le benjamin d'une fratrie de six enfants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quatre, après ces deux pertes tragiques. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.