Ile Maurice: Comité de crise très attendu à la Government House aujourd'hui

Face aux incertitudes croissantes liées à la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement accélère la mobilisation. Le comité de crise dédié à cette problématique, présidé cette fois par le Premier ministre Navin Ramgoolam, se réunit ce mercredi 8 avril afin d'évaluer l'ampleur des répercussions économiques et d'envisager des mesures d'urgence.

La situation internationale suscite de vives inquiétudes à Maurice, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant et la stabilité des prix. L'économie, fortement dépendante des importations énergétiques, pourrait être directement affectée par toute perturbation prolongée des marchés mondiaux.

Lors d'un point de presse tenu le lundi 6 avril, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a évoqué les défis à venir, tout en mettant en avant la nécessité d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Une orientation jugée stratégique dans un contexte marqué par la volatilité des prix du pétrole.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce climat d'incertitude, les autorités envisagent déjà plusieurs pistes pour limiter l'impact sur la population et les entreprises. Parmi les options étudiées figurent des mesures d'économie d'énergie, une gestion plus rigoureuse des stocks de carburant et un accompagnement des secteurs les plus exposés.

Du côté des opérateurs économiques, la prudence est de mise. Plusieurs entreprises tentent d'absorber la hausse des coûts afin d'éviter une répercussion immédiate sur les consommateurs. Toutefois, la crainte d'une inflation accrue reste bien présente.

La réunion du comité de crise de ce mercredi devrait permettre d'examiner les recommandations formulées ces derniers jours et de définir une stratégie nationale face à cette conjoncture internationale tendue. Des décisions importantes sont attendues, alors que le pays cherche à préserver sa stabilité économique dans un environnement mondial de plus en plus imprévisible.