Ile Maurice: Douze employés de la SBM suspendus après une enquête interne

Douze employés de la State Bank of Mauritius (SBM) ont été suspendus dans le cadre d'une enquête interne portant sur une affaire de reward money, selon des informations concordantes recueillies par l'express auprès d'une source proche du dossier.

Le conseil d'administration chercherait à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice de communication, mais d'une volonté affirmée de rétablir l'ordre au sein de l'institution. «The Board means business», confie une source, évoquant un signal fort envoyé à tous les niveaux de la banque.

Les profils les plus seniors pourraient être les plus exposés. Les attentes à leur égard étaient jugées plus élevées, au regard de leurs responsabilités, de leur expérience et de leur rôle d'encadrement. Si les faits reprochés sont établis, les comités disciplinaires pourraient recommander des sanctions sévères.

Tolérance zéro

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Pour les employés moins expérimentés, le message se veut également clair : il ne serait plus toléré de fermer les yeux sur des irrégularités ou des comportements douteux observés dans leur environnement immédiat. Certains pourraient toutefois écoper d'un avertissement ou de sanctions allégées si leur degré d'implication est jugé limité, sous réserve des conclusions des instances disciplinaires.

Les départs récents ne constitueraient pas une protection. Selon les mêmes sources, au moins une personne ayant quitté la banque aurait été référée à la Financial Crimes Commission, signe que les investigations se poursuivent au-delà des seuls effectifs actuels. D'autres dossiers seraient par ailleurs à l'étude à la SBM.

L'affaire de reward money ne représenterait qu'un volet d'un exercice plus large de revue interne, visant à examiner diverses pratiques et comportements jugés problématiques. En interne, certains évoquent déjà un «air de Singapour», marqué par un renforcement de la discipline, une tolérance réduite aux écarts et une volonté accrue de responsabiliser les employés. Objectif affiché, selon ces sources : démontrer que plus personne n'est intouchable.