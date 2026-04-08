Madagascar: Filiére riz - La SPM réactivée pour stabiliser les prix

Hier, une rencontre s'est tenue entre le nouveau directeur général de la société State Procurement of Madagascar et la ministre du Commerce et de la Consommation. Le riz était au centre des discussions.

Une nouvelle stratégie pour stabiliser le prix du riz. Tel était l'objet de la rencontre entre le nouveau directeur général de la société State Procurement of Madagascar (SPM), Guillot Ramilison, et la ministre du Commerce et de la Consommation, Michela Haingotiana Angele Andriamadison, hier, à son bureau à Ambohidahy. Les discussions ont porté sur les solutions à envisager pour contenir les prix et éviter une nouvelle poussée inflationniste.

Le riz est devenu une denrée particulièrement sensible, au croisement des enjeux économiques et sociaux. Le constat est connu : le riz importé coûte moins cher que le riz local. Cette réalité est particulièrement marquée dans les régions productrices, comme Alaotra-Mangoro, où les producteurs observent depuis quelques jours un mouvement de grève pour dénoncer la baisse du prix du paddy. Le revenu des riziculteurs s'en trouve mécaniquement réduit. Une situation susceptible de se reproduire dans d'autres zones productrices de cet aliment de base des Malgaches.

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À l'issue de la rencontre, il a été décidé que le SPM jouerait désormais un rôle régulateur adapté à chaque contexte. « La SPM traitera chaque situation selon les besoins. On agira différemment à Antsirabe, à Alaotra-Mangoro, dans la Sava ou à Marovoay », a précisé Guillot Ramilison. Ce changement d'approche traduit la volonté d'ajuster l'intervention publique à la diversité des situations locales. Les autorités entendent désormais agir à la fois en amont et en aval. Le seul contrôle des prix sur les marchés apparaît, en effet, insuffisant.

Dans cette perspective, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce et de la Consommation, ainsi que la SPM, doivent tenir ce jour une réunion technique destinée à rassembler l'ensemble des données relatives à la filière rizicole : production locale, volumes de riz importé, consommation journalière nationale, consommation individuelle, coûts de production ou encore prix sur le marché international. L'objectif est de disposer d'éléments plus précis afin d'arrêter des mesures adaptées et de mieux appréhender l'ensemble de la chaîne de valeur.

Pour donner une traduction concrète à ces orientations, la ministre du Commerce et de la Consommation et le directeur général de la SPM se rendront vendredi à Alaotra-Mangoro afin d'y effectuer un état des lieux.