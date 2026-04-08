Madagascar: Mahajanga - Week-end festif, plages animées et calme maritime

Comme chaque année, le week-end pascal à Mahajanga a été marqué par la tradition du pique-nique et des moments de détente. Les stations balnéaires et les plages ont été prises d'assaut.

Selon l'Organe mixte de conception (OMC) de Mahajanga, notamment les responsables du plan d'eau (la mer et ses alentours), l'objectif de zéro accident maritime a été atteint. Aucun incident majeur ni noyade mortelle n'a été enregistré. Un enfant, victime d'une légère noyade, a toutefois été repêché à temps avant d'être évacué vers le CHU Androva.

« Quatre vedettes étaient mises à la disposition des équipes spécialistes de la mer. L'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), le centre de surveillance de pêche ainsi que la marine militaire et un collaborateur du quai Orange ont assuré la surveillance le long des côtes. Ils étaient répartis depuis la plage du Karon au village touristique jusqu'à Antsanitia. Deux éléments de la Gendarmerie nationale ont encadré chaque équipe de vedette », a expliqué le directeur de l'APMF de Mahajanga.

Dans les stations balnéaires, certains groupes ont déjà anticipé la veille pour s'installer et occuper les meilleures places. Ils ont installé leurs tentes et hamacs plutôt.

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Le bilan de ces trois jours de festivités fait état d'une cinquantaine de personnes admises au niveau du service des urgences chirurgicales de l'hôpital Androva. Ils ont été victimes d'accidents de circulation, tandis que quatre cas de coups et blessures provoqués par une bagarre étaient traités. De plus, une vingtaine de malades étaient soignés au niveau du service des urgences médicales.

Par ailleurs, dix-huit naissances ont été enregistrées au complexe mère-enfant durant ce week-end pascal, dont sept par césarienne.

Enfin, plusieurs enfants égarés ont été signalés aux abords de la petite plage d'Amborovy. Ils ont été regroupés au poste de la Croix-Rouge installé sur place.

Baignade

Au village touristique, les promeneurs étaient venus très tôt, vers 5 h, pour s'installer sous le pont de la marina, pour éviter la chaleur. Des groupes ont déployé leurs parasols et nattes juste devant la mer.

La baignade sur cette plage était placée sous la haute surveillance des responsables de l'APMF. Au début, il était interdit de nager. En soirée, des milliers de promeneurs se sont retrouvés pour le traditionnel battement de pavé sur la célèbre esplanade en bord de mer.

Exhibition de tenues vestimentaires, beuveries en tout genre et snacks pour certains, étaient l'objectif de la sortie nocturne jusqu'à l'aube. Dimanche, les églises et offices étaient combles et envahies, notamment pour les cultes de 6 h du matin. Les messes ont duré plus de 3 heures de temps.

« La résurrection du Seigneur est le fondement et le pilier de la foi chrétienne. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et la foi aussi est vaine, selon la première épître aux Corinthiens (15, 13-14) », a expliqué le révérend.