Madagascar: Temoignagnes - Des sans-abri dans la capitale relogés

Dans le cadre de ses actions d'assainissement, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) renforce ses interventions en faveur des populations les plus vulnérables. Des opérations de nettoyage et de remise en ordre de l'espace public sont ainsi menées dans différents quartiers, accompagnées d'actions sociales ciblées.

À cet effet, des équipes sont déployées pour assurer la prise en charge des personnes sans domicile fixe, à travers des actions de sensibilisation, de relocalisation et d'accompagnement social. L'objectif est de proposer des alternatives durables à la vie dans la rue.

La municipalité rappelle que des structures d'accueil sont déjà opérationnelles, notamment le centre Akany Iarivo Mivoy (AIM/CUA), ainsi que d'autres centres gérés en partenariat avec le ministère de la Population et des Solidarités. Parallèlement, des travaux d'amélioration y sont en cours afin de garantir des conditions d'accueil plus dignes, incluant des opérations de nettoyage, de réorganisation et de réhabilitation.

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« À ce jour, cent trente-six personnes sont accueillies au centre Akany Iarivo Mivoy à Anosizato, dont la capacité d'accueil est de cent quatre-vingts places », indique une source auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo. Ce centre est cogéré par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) avec la Fondation Axian.

Selon une source auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo, certaines personnes restent toutefois difficiles à encadrer, refusant de se conformer aux règles établies. « Elles n'acceptent pas le cadre ni les horaires imposés. Bien que la consommation de drogue soit interdite, certains continuent à enfreindre cette règle, ce qui entraîne un manque de motivation à rester dans le centre », précise-t-elle.

Par ailleurs, la poursuite de la scolarité des enfants est obligatoire. Des formations professionnelles sont également proposées sur place afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

À travers cette approche combinée, la CUA entend promouvoir un environnement urbain plus salubre, tout en assurant une meilleure protection et une meilleure prise en charge des personnes en situation de précarité.