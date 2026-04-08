Sénégal: CNES - Abdel Kader Ndiaye prend les commandes et promet un patronat plus offensif

La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) a officiellement un nouveau président. La cérémonie de passation de service entre le président sortant, Adama Lam et son successeur Abdel Kader Ndiaye s'est tenue ce mardi 7 avril 2026 au siège de l'organisation à Dakar, marquant l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le patronat sénégalais.

Lors de la cérémonie, le président sortant a félicité son successeur tout en réaffirmant sa disponibilité à accompagner l'institution. Adama Lam a également appelé à l'unité du secteur privé, rappelant que les entreprises nationales constituent « des piliers indispensables du développement économique du Sénégal ».

Prenant la parole, Abdel Kader Ndiaye a rendu hommage aux anciens dirigeants de la CNES, notamment Mansour Kama et Mor Talla Kane, avant de tracer les grandes lignes de son mandat. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la souveraineté économique et de donner davantage de place aux entreprises locales dans la croissance nationale.

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Le nouveau président a ainsi dévoilé une feuille de route structurée autour de plusieurs priorités, dont le renforcement du dialogue public-privé, l'unification du patronat sénégalais, la promotion du « Made in Sénégal », l'apurement de la dette intérieure ou encore l'amélioration de l'accès au financement pour les entreprises.

Face aux défis économiques, Abdel Kader Ndiaye a appelé les acteurs du secteur privé à la mobilisation. « On ne nous fera pas de cadeau. Nous devrons tout aller chercher par la force de notre unité et la pertinence de nos propositions », a-t-il déclaré. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs membres du bureau et de figures du secteur privé, venus assister à ce passage de témoin au sein de la CNES.