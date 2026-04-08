Sénégal: Réhabilitation des sites miniers - Dakar valide les textes du futur fonds environnemental

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a présidé ce 7 avril 2026 à Dakar un atelier stratégique consacré à la validation des projets de textes du Fonds de Réhabilitation des Sites Miniers et de Carrières (FRSMC). Cette rencontre marque une étape importante vers l'opérationnalisation de ce mécanisme destiné à encadrer la remise en état des sites après exploitation.

Selon le ministère, ce fonds doit permettre d'assurer une exploitation minière plus responsable, à la fois rentable sur le plan économique et respectueuse de l'environnement. L'objectif est clair : « accélérer l'opérationnalisation de ce mécanisme essentiel pour garantir une exploitation minière responsable, économiquement rentable et écologiquement durable ».

Les autorités ont rappelé que plusieurs défis persistent dans le secteur, notamment l'insuffisance des évaluations environnementales, les disparités dans les plans de fermeture des mines et la nécessité de renforcer le cadre réglementaire. À travers ces nouvelles réformes, l'État entend sécuriser les financements destinés à la restauration des sites miniers après leur exploitation.

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Inscrit dans le Code de l'environnement, le FRSMC est présenté comme un outil stratégique pour renforcer la responsabilité des opérateurs miniers et restaurer les écosystèmes affectés. Il vise également à améliorer les conditions de vie des communautés vivant autour des zones d'exploitation.

Les travaux de l'atelier devraient ainsi aboutir à de nouveaux textes visant à encadrer l'alimentation du fonds, clarifier sa gestion et renforcer la coordination entre les différents acteurs du secteur. Pour le ministère, la réhabilitation des sites miniers dépasse la seule question environnementale. Elle constitue aussi « un véritable levier de développement territorial, au service de la résilience des écosystèmes et du bien-être des populations ».

Organisée avec l'appui de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), du Service géologique national du Sénégal et du secrétariat technique du secteur Hydrocarbures et Mines, cette rencontre s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une gouvernance plus responsable des ressources extractives.