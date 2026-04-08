Sénégal: 4e édition du grand ziar d'Elhadj Omar Foutiyou Tall - Un succès malgré la grève des transporteurs

Malgré la paralysie du secteur des transports, la 4e édition du grand ziar d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall, tenue le vendredi 03 avril dernier, est un succès. C'est du moins ce que confirme son co-organisateur Thierno Ibrahima Sy qui a aussi magnifié la présence de dignitaires de la famille omarienne.

La 4e édition du Grand Ziar d'El Hadj Oumar Foutiyou Tall a eu lieu vendredi dernier, à Dagana. Malgré la paralysie du secteur des transports qui a frappé le pays ces derniers jours, des centaines de fidèles ont répondu présents à la 4e édition du Grand Ziar dédié à El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Organisée dans un lieu de culte portant son nom et situé à l'entrée de Dagana, cette manifestation religieuse a été placée sous le signe de la prière, du partage et du recueillement autour de l'héritage spirituel du saint homme.

Ainsi, dès le matin, après les louanges chantées à la gloire de ce dernier, un groupe d'adultes accompagné d'un parterre de talibés a procédé au récital du Coran. Puis, des jeunes talibés originaires du Sénégal et de plusieurs pays de la sous-région ont pris le relais, récitant avec ferveur des versets du Livre saint. L'Imam ratib de la mosquée, Mouhammadul Amine Diop, n'a pas caché son émotion. « C'est un espoir pour la pérennisation de l'apprentissage du Coran », a-t-il déclaré, saluant particulièrement la performance d'un enfant d'à peine 11 ans.

Thierno Ibrahima Sy, co-organisateur de l'événement aux côtés de Thierno Seydou Nourou Tall, a exprimé sa satisfaction. « Nous sommes dans un lieu de culte où le Coran est régulièrement enseigné. Depuis son lotissement, ce site porte le nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

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Avec l'aide de mon co-organisateur et de ses partenaires, nous avons pu construire cette mosquée », a-t-il expliqué. Il a rappelé que, chaque année, il organisait un ziar personnel. Mais dès que Thierno Seydou Nourou Tall en a eu connaissance, il a insisté pour en faire un événement au nom de Cheikhou Oumar. Le programme fut riche avec un récital du Coran et des louanges à l'hôte du jour, avant la hadaratoul Jummuah à la grande mosquée de Dagana.

L'édition 2026 restera marquée par un contexte inédit. La grève des transporteurs a fortement impacté la mobilisation. « Plein de gens n'ont cessé d'appeler pour exprimer leur regret », a confié Thierno Ibrahima Sy. Des fidèles, particulièrement de Dakar et du Fouta, nombreux à avoir annoncé leur venue, ont dû renoncer. « Malgré cette forte mobilisation, la moitié n'a pas pu venir ici », a-t-il regretté, tout en saluant la présence remarquée de descendants du Cheikh, dont Thierno Mountaga Tall de Ndiayène Pendaaw et Thierno Cheikh Tidiane Tall.

Pour lui, cette collaboration avec la famille constitue un atout majeur. « Un geste qui me touche particulièrement. Je sais que si tout se passe bien, ce ziar aura de plus en plus une grande audience ». Il a également tenu à féliciter ses apprenants qui ont assuré une organisation impeccable malgré les contraintes. Ce Grand Ziar de Dagana, même amputé par la grève, a démontré sa capacité de résilience et son ancrage profond dans le coeur des croyants. Une édition qui, malgré tout, restera gravée comme un moment de ferveur et d'espérance.