Afrique: Football - Saison 2026, trois compétitions des jeunes sur les neuf au programme

Huit compétitions nationales figurent dans le calendrier pour la saison 2026, outre le championnat national D1 élite organisé par l'Association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM). La Coupe de Madagascar, qui s'étalera du mois d'avril à juillet, ouvre la saison pour les activités concoctées par la Fédération. Soixante-quatre équipes représentant dix-huit ligues sont engagées. Les quatorze clubs de la PFL intégreront la compétition vers les 32es de finale.

Analamanga compte vingt-cinq équipes engagées, six pour Matsiatra-Ambony, cinq pour Atsimo-Andrefana et quatre chacune pour Vakinankaratra, Analanjirofo et Diana. Prévu initialement les 11 et 12 avril, le 1er tour préliminaire sera lancé le 18 avril. S'enchaîneront par la suite les 32es de finale programmés le 26 avril, les 16es le 17 mai, les 8es le 13 juin. Les quarts, les demi-finales et la finale sont prévus respectivement les 28 juin, 12 juillet et 26 juillet.

Trois compétitions de jeunes sont au programme cette saison. La Fédération a retenu la catégorie des moins de 17 ans chez les garçons et celle des moins de 20 ans chez les filles.

Élite féminine

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Le championnat national U17 garçons se jouera à partir du mois d'août. La première phase aura lieu du 5 au 15 août, la deuxième du 9 au 19 septembre et la phase finale du 24 octobre au 1er novembre.

Le sommet national des U20 filles se jouera également en trois phases. La première se tiendra du 15 au 25 juillet, la deuxième du 19 au 29 août et la phase finale du 24 octobre au 1er novembre. Le championnat national scolaire dédié aux U15 se déroulera du 5 au 13 septembre. Deux compétitions sont prévues pour le football féminin. Le championnat national débutera en juillet. La première phase aura lieu du 15 au 25 juillet. La deuxième se déroulera du 19 au 29 août et la phase finale du 24 octobre au 1er novembre.

Une autre compétition de foot féminin sera aussi lancée, la Ligue élite, dont la première phase est prévue du 5 au 13 décembre. Les compétitions de type championnat comme les catégories D2, foot féminin, U17 et U20 seront organisées selon un format uniforme en trois phases. La première phase verra la participation de six groupes de quatre équipes qui se rencontrent en aller-retour. Trois groupes de quatre joueront la deuxième phase en aller-retour et, en phase finale, six équipes en poule unique.

Comme chaque année, les champions des ligues D1 disputeront la Ligue des champions D2. La 1re phase aura lieu du 5 au 15 août, la deuxième du 9 au 19 septembre et la poule des As du 3 au 11 octobre. Et le championnat de beach soccer aura lieu du 29 avril au 3 mai à Manakara.