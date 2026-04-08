Madagascar: Audiovisuel - TV5 Monde lance une chaîne jeunesse éducative

Disponible depuis le 10 mars sur Canal+ (canal 98), TiVi5 Monde propose une offre ludo-éducative destinée aux enfants de 4 à 13 ans. Gratuite et accessible, la chaîne ambitionne de conjuguer divertissement et apprentissage, à travers une programmation variée composée de séries, de dessins animés et d'émissions éducatives.

L'animation y occupe une place centrale. Bien plus qu'un secteur en plein essor, elle est considérée comme un véritable vecteur d'expression et de représentation. La chaîne met ainsi en avant des productions africaines, dont certaines malgaches, à l'image de « Légume Star », contribuant à leur visibilité à l'international. « Nous voulons offrir aux enfants une identité qui leur ressemble », a souligné Isabelle Darmengeat, responsable des programmes jeunesse et de la direction des programmes de TV5 Monde, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Institut français de Madagascar (IFM).

Dans cette même dynamique, TiVi5 Monde entend participer à la construction d'une industrie culturelle locale, durable et compétitive, tout en valorisant la richesse de la francophonie. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'introduction de contenus en langue malgache. « Pour la première fois, des dessins animés seront proposés en langue locale », a indiqué Christophe Dessaints, directeur général de Canal+ Madagascar, mettant en avant une avancée significative pour l'inclusion linguistique et culturelle.

Partenaire historique de TV5 Monde Afrique depuis 2016, Canal+ accompagne le déploiement de cette chaîne qui se veut proche des réalités culturelles africaines. TiVi5 Monde s'inscrit en effet dans une démarche engagée et ambitieuse. L'objectif est de proposer aux jeunes téléspectateurs des contenus qui reflètent leur identité et leur environnement. TiVi5 Monde se positionne ainsi comme une chaîne internationale tournée vers la jeunesse africaine, alliant éducation, divertissement et valorisation des récits et cultures du continent.

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