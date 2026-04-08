Madagascar: Natation - Championnat de Madagascar, deux records et quatre performances actualisées

Les championnats de Madagascar sur grand bassin ont pris fin samedi à la piscine de l'académie nationale des sports à Ampefiloha. Deux records nationaux et quatre meilleures performances ont été enregistrés durant ce sommet national. Les records ont été tous en relais. L'équipe de Baritiana, Emadison, Mamihaja et Jeddy du Managing a battu l'ancien temps du 100 m nage libre détenu par l'équipe nationale formée par Michael, Ranto, Nomena et Sitraka (2 :46 :47/3 :44 :42). L'autre record a été en 200 m nage libre, réalisé par Mamihaja, Baritiana, Emadison et Indrano du Managing (8 :30 :12). L'ancien temps appartenait à l'équipe nationale constituée par Tendry, Mamihaja, Andraina et Baritiana (8:36 :44).

Deux des quatre meilleures performances réalisées ont été l'oeuvre de la nageuse de Saint-Michel Marie Ange Praxas Andrinabo dans la catégorie U17. Elle a amélioré sa propre MP en 400 m nage libre (4:59:65/5:00:50). Marie Ange a également actualisé l'ancienne MP de Miranda Razafindrandretsa (2:20 :46/2:20:87). Elle a disputé sept finales et a amélioré deux MP. « J'ai essayé de réaliser mon meilleur temps le matin et mon coach rectifie mes erreurs pour faire mieux en finale l'après-midi. J'étais vraiment épuisée après les finales mais j'ai essayé d'appliquer les consignes du coach. J'étais forte aussi mentalement car si quelqu'un avait pu réaliser la MP, pourquoi pas moi », souligne Marie Ange.

Un autre nageur du St Michel, Tianaina Rakotomalala, a été l'auteur d'une nouvelle MP en 200 m nage libre catégorie U15 en actualisant l'ancien chrono de Baritiana Andriampenomanana (2:09:25/2:10:25). Et Rayan Rakotoariala de l'Esca a, de son côté, actualisé la MP du 100 m papillon U15 effectuée par Lalanomena Andrianirina (1:02:76/1:03:16). Le sommet national a réuni cent trente-six nageurs issus de sept ligues.