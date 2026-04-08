Tunisie: L'agence TAP informe sur le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique

Tunis — « Le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique en Tunisie », tel est le thème d'une journée d'information organisée mercredi, par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), à son siège, à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle centrale photovoltaïque, laquelle fait de l'Agence, la première institution médiatique publique à adopter un modèle énergétique durable.

Le projet est de nature à "renforcer la position de l'agence en tant qu'institution verte et durable, à même de réaliser son autonomie énergétique », a affirmé le Président-directeur général de l'agence, Najeh Missaoui, à l'ouverture de la journée. Il traduit "sa vision et son engagement en faveur de la durabilité environnementale, notamment à travers la réduction des émissions de carbone », a-t-il déclaré, précisant que l'objectif est d'atteindre, à terme, une dépendance totale aux énergies renouvelables, tout en réduisant la pollution et l'impact environnemental négatif.

A cet égard, l'agence a intégré la maîtrise de l'énergie dans le contrat-programme de l'Agence 2023-2025,dans le cadre du développement de l'autoproduction d'énergie par les institutions et entreprises publiques et ce, conformément à la stratégie nationale « Tunisie 2035 ». Cette stratégie vise à préserver l'énergie, renforcer la gouvernance au sein des structures publiques et réduire les charges financières ainsi que les coûts énergétiques d'exploitation. Il s'agit d'assurer la durabilité environnementale et de limiter la dépendance aux énergies fossiles, a-t-il noté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les énergies renouvelables constituent des piliers essentiels de la stratégie nationale de transition énergétique, contribuant à la réduction de la pollution de l'air et à l'amélioration de la santé publique, tout en favorisant l'indépendance énergétique, la sécurité économique et la création d'emplois. Les énergies propres permettent de diminuer la dépendance aux combustibles fossiles, et ce conformément aux instructions du chef de l'Etat et aux orientations du gouvernement en matière de transition énergétique et de préservation des ressources naturelles du pays, a rappelé le PDG.

// Jusqu'à 50 % d'économies sur les charges énergétiques //

Au programme de cette journée figurent des interventions de responsables et d'experts du secteur, notamment des représentants du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), ainsi que des parties prenantes ayant contribué à la réalisation du projet. La rencontre permettra de présenter les différentes étapes de réalisation de la centrale photovoltaïque et ses objectifs, dans le cadre du soutien aux efforts de l'État en matière de développement des énergies renouvelables.

Un débat est également prévu sur les moyens de renforcer le rôle des médias dans la promotion des politiques énergétiques nationales, notamment à travers la vulgarisation des concepts environnementaux et le développement d'un discours médiatique spécialisé dans ce domaine.

À l'issue de cette journée, la centrale photovoltaïque sera officiellement inaugurée pour une durée estimée à 20 ans, en partenariat avec l'ANME. D'une capacité de 40 kilovoltampères (kVA), elle permettra de couvrir environ 70 % des besoins en électricité de l'agence, tout en réduisant les charges financières d'environ 50 %. Les travaux du projet, initié par les services technique et énergétique de l'Agence et son desk économique et financier en 2019, ont débuté le 7 décembre 2025 et pris fin le 21 janvier 2026. Sa mise en exploitation est prévue meril 2026

Ce projet devrait contribuer à réduire les émissions de carbone d'environ 45 % par rapport à 2025, soit une baisse annuelle d'environ 50 000 kg de dioxyde de carbone, soit l'équivalant de la réalisation d'une économie d'environ 5000 litres de carburant par an. Le projet s'inscrit dans le cadre un processus global engagé par l'agence depuis 2019, à l'initiative de ses service technique et énergétique et son desk économique et financier et ce pour rationaliser la consommation d'énergie et la réduire de 17 % et diminuer les coûts d'environ 30 %pour une durée estimée à 20 ans, en partenariat avec l'ANME.

Il devrait également, permettre de réduire les émissions globales de carbone de l'agence jusqu'à 70 % et de diminuer les charges financières globales d'environ 60 %. Il y a lieu de noter que es objectifs de la Tunisie à l'horizon 2035 prévoit de porter la production , visant à produire 35 % de l'électricité à partir des énergies renouvelables à 35% et de réduire les émissions du secteur énergétique de 46 %.