Madagascar: Basketball - U18, la direction technique lance sa tournée de détection

Du 1er au 3 avril, la Direction technique nationale de la Fédération malgache de basketball (FMBB) a posé ses valises à Fianarantsoa pour un camp de détection destiné aux moins de 18 ans. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de repérage des futurs talents susceptibles d'intégrer les sélections nationales. Pendant trois jours, les techniciens ont passé au crible une génération prometteuse, symbole de la relève du basketball malgache. Au total, 74 jeunes joueurs et joueuses, issus de huit ligues régionales du Sud et des Hautes Terres, ont participé à ce rassemblement.

Encadrés par onze techniciens, sous la houlette du directeur technique national Angelot Razafiarivony et du coach Jean de Dieu Randrianarivelo, les participants ont été soumis à des ateliers techniques et physiques intensifs.

Les ligues de Matsiatra Ambony, Vakinankaratra, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Anôsy, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana étaient représentées, témoignant de la richesse du vivier régional.

Organisé au gymnase d'Ambatomena avec le soutien de la ligue de Matsiatra Ambony, le camp a suscité un réel engouement. Encadreurs comme participants ont salué la qualité de l'organisation et le niveau global des jeunes observés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons découvert des profils avec des gabarits intéressants, notamment en provenance d'Atsimo-Andrefana et d'Ihorombe. Madagascar dispose d'une relève solide, à condition d'assurer un suivi régulier », souligne Jean de Dieu Randrianarivelo.

Une politique de décentralisation assumée

En parallèle avec la détection, ce type d'initiative s'inscrit dans une vision plus large de développement du basketball à l'échelle nationale. Pour la Direction technique, il s'agit de sortir du cadre habituel centré sur Antananarivo afin d'aller à la rencontre des talents en région.

« Diriger un camp d'entraînement entre dans la politique de développement et de décentralisation de la discipline. C'est une occasion de voir la réalité sur le terrain. Sortir en dehors d'Antananarivo nous a permis de constater que Madagascar regorge de talents », explique Angelot Razafiarivony, le directeur technique national de la FMBB.

Ce premier camp marque ainsi le début d'une série de tournées à travers le pays. L'objectif est d'identifier, suivre et accompagner ces jeunes talents dans un cadre structuré, afin de bâtir une nouvelle génération compétitive sur les scènes régionale, nationale, voire même continentale.