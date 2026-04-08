Madagascar: Volleyball - Zone 7 U 18, une soixantaine de présélectionnés en regroupement

Plus de soixante joueurs et joueuses sont en regroupement depuis hier au gymnase d'Ankorondrano pour préparer le Championnat des nations de la zone 7. Ce premier sommet régional dédié aux moins de 18 ans réunira les jeunes volleyeurs et volleyeuses des îles voisines, notamment de Maurice, de La Réunion, des Seychelles, des Comores, de Mayotte et de Madagascar. Il se déroulera dans la capitale malgache du 22 au 28 juillet. La Grande Île alignera deux équipes féminines et une équipe masculine.

Ce premier regroupement s'étalera jusqu'au 11 avril. Quatorze joueurs et vingt-huit joueuses seront retenus pour former les trois équipes malgaches à cette joute régionale. Quatre coaches par équipe assurent leur encadrement.

«Ces présélectionnés ont été détectés et proposés par les coaches des clubs en lice à la Coupe de Madagascar U19, qui a pris fin ce week-end. Nous présenterons deux équipes chez les filles, car les compétitions nationales des jeunes réunissent souvent beaucoup plus d'équipes féminines que masculines», explique le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les présélectionnés s'entraînent quotidiennement jusqu'au samedi. Après les vacances de Pâques, ils s'entraîneront une fois par semaine, tous les mercredis. À partir des grandes vacances en juin, les sélectionnés reprendront la séance quotidienne jusqu'au jour J.

Comme chez les seniors, la Réunion reste la bête noire et la principale rivale de Madagascar dans la région. L'an passé, la sélection malgache avait été écartée par celle de la Petite Île en finale des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports (CJSOI). Les porte-fanions du pays disposent encore de trois mois pour se préparer.