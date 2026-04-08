Burkina Faso: Promotion du patrimoine culturel - L' intelectuel Kaboré fait son one-man show en langue nationale mooré

Dans le cadre de la Journée nationale des coutumes et traditions célébrée chaque 15 mai au Burkina Faso, l'humoriste burkinabè, Lintelectuel Kaboré du célèbre groupe Les Zinzins de l'Art, lauréat du Prix RFI Talents du rire 2018, organisera le 13 mai 2026, un One-Man Show de grande envergure entièrement en langue nationale mooré au Musée national. Le comité d'organisation a donné les grandes articulations de l'évènement au cours d'une conférence de presse le 6 avril 2026 à Ouagadougou.

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux, la culture apparaît plus que jamais comme un levier essentiel de résilience, de cohésion sociale et de reconstruction du vivre-ensemble. Convaincu que l'humour a la capacité de panser les blessures, de rassembler et de redonner espoir, le célèbre humoriste, burkinabè, Lintelectuel Kaboré (du groupe les Zinzins de l'Art), organisera le 13 mai 2026, un One-Man Show de grande envergure entièrement en langue nationale mooré au Musée national. Au-delà de sa dimension artistique, cette initiative se veut un levier de résilience et d'inclusion.

C'est pourquoi, en marge du spectacle principal, une représentation spéciale sera dédiée aux blessés des opérations militaires et d'autres représentations spéciales seront offertes aux Personnes déplacées internes (PDI) dans plusieurs localités, notamment Kaya, Ouahigouya, Tenkodogo et Fada N'Gourma. A entendre Issa Siguiré, manager général de Barrack Production, la structure chargée de l'organisation de l'évènement, à travers cette activité, bien plus que du divertissement, l'humoriste Lintelectuel Kaboré entend offrir des instants de dignité, d'humanité et d'espérance à ses spectateurs.

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Ces représentations qui se feront entièrement dans la langue nationale mooré traduisent la volonté des organisateurs non seulement de rapprocher l'art du public mais aussi de promouvoir le patrimoine linguistique burkinabè. Selon ces derniers, depuis quelques années, le Burkina Faso affirme avec force sa volonté de valoriser son identité culturelle, ses langues nationales et ses traditions. Ils en ont pour preuve, l'institution de la Journée des coutumes et traditions, célébrée chaque 15 mai, ainsi que la mise en place de la Commission nationale des langues nationales. Toute chose qui, selon Issa Siguiré, traduit clairement cette ambition stratégique portée par les plus hautes autorités.

« Son esclave » : un « Ky »

L'humoriste Lintelectuel Kaboré pour sa part, a salué l'engagement des acteurs culturels burkinabè dans la promotion de l'humour au Burkina. Il s'agit, entre autres, de Augusta Palenfo, du groupe Génération 2000, et de Salif Sanfo. Il a confié avoir choisi la langue nationale mooré car c'est sa langue maternelle, et celle qu'il maîtrise mieux parmi les langues nationales de son pays qu'est le pays des Homme intègres. Cependant, il n'est pas exclu que dans les jours à venir qu'il organise un autre One-Mane show en dioula.

Aussi, a-t-il encouragé d'autres humoristes à organiser des présentations dans d'autres langues nationales à l'image du festival Marrakech du rire au Maroc. Car, estime-t-il, cette diversité linguistique fait la force du Burkina en matière de cohésion sociale. A son avis, les thèmes qui seront abordés ont trait à la cohésion sociale, et à la parenté à plaisanterie. Ce d'autant plus que son binôme, qui est aussi un burkinabè est en réalité son parent à plaisanterie qu'il estime être « son esclave » : un « Ky » (l'un des noms de famille des Samo).

L'évènement est placé sous le patronage du ministre en charge de la culture, Gilbert P. Ouédraogo, le coparrainage du ministre de l'Enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jean Sosthène Dingara, et le coparrainage du ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana. Par ailleurs, les organisateurs lancent un appel solennel aux entreprises, institutions, marques et partenaires pour une synergie d'actions pour la réussite de l'évènement.

Cet évènement d'envergure qui leur permettra de contribuer à la cohésion sociale et au soutien des populations vulnérables, à la valorisation de la culture nationale et des langues locales ; au renforcement de leur engagement en matière de responsabilité sociétale, ainsi que de bénéficier d'une visibilité forte sur un événement à rayonnement national et international. Le spectacle qui débutera à 18h 30 mn se tiendra au Musée national, et durera 1h 30 mn. Le prix d'entrée n'est pas encore déterminé. Cependant, les organisateurs rassurent que le prix sera accessible à tous étant donné que le projet s'inscrit dans une dimension résolument solidaire et inclusive.