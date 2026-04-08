Madagascar: Comédie musicale - Osc'4rt présente sa première inspirée de « La La Land »

Le 10 avril à Havoria Anosy, le club Osc'4rt dévoilera un spectacle mêlant théâtre, danse et musique autour des rêves et des choix de vie.

Le 10 avril, à Havoria Anosy, le club Osc'4rt présentera sa première comédie musicale, un projet inspiré du film La La Land. Le spectacle propose d'explorer un univers où se croisent passion, ambition et relations personnelles.

Environ 65 personnes participent à cette création. Parmi elles, 30 artistes seront sur scène, mêlant chant, danse et jeu théâtral. Les autres membres assurent les fonctions techniques et organisationnelles : billetterie, scénographie, décors et coordination générale. L'ensemble repose sur un travail collectif.

L'intrigue s'articule autour de deux personnages : Mia, une jeune femme aspirant à devenir artiste, et Sebastian, passionné de jazz souhaitant ouvrir son propre club. Leur relation se construit puis se confronte à leurs ambitions respectives. Le récit aborde ainsi la question des choix de vie et de la poursuite des aspirations, notamment chez les étudiants. Le film original a rencontré un succès critique et commercial, remportant notamment six Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Damien Chazelle.

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D'une durée de trois heures, la représentation sera structurée en cinq actes et mise en scène en français. Le passage des saisons, notamment l'été et l'hiver, accompagnera l'évolution du récit. Chorégraphies, scènes théâtrales et performances musicales se succéderont pour retracer le parcours des deux protagonistes.

Fondé en 2019 par des étudiants en droit, en collaboration avec le club Mosaïque, Osc'4rt est consacré aux arts de la scène, notamment le théâtre, la danse et le stand-up. Sous la présidence de Ny Ahy, le club organise des répétitions deux fois par semaine, à raison de quatre heures par séance, en dehors des heures de cours.

Cohérence

Les costumes s'inspireront de l'esthétique du film, avec des tenues élégantes. Une attention particulière est portée aux détails afin de renforcer la cohérence visuelle de l'ensemble.

Ce premier spectacle constitue une étape pour le club, qui envisage déjà d'autres projets, dont une nouvelle comédie musicale en collaboration avec d'autres associations, ainsi que des initiatives liées aux journées écologiques.

À travers cette création, Osc'4rt propose une réflexion sur les choix de vie et les compromis qu'ils impliquent.