Gabon: Ferveur populaire pour la tournée du Pr Charles Edgar Mombo dans la Doutsila

Le Pr Charles Edgar Mombo, fils du département de la Doutsila, a effectué une tournée dans sa circonscription électorale, du 3 au 6 avril 2026, le Ministre . Cette visite, la première d'un Ministre de la Doutsila depuis 1960, a été marquée par une ferveur populaire et des échanges directs avec les populations.

Les plus heureux étaient les populations de Douano 1 & 2, Nyali, Divouli, Pandza, Nzinga et des villages environnants. Elles ont réservé un accueil chaleureux à leur fils, Charles Edgar Mombo. Le membre du gouvernement, a au nom du président Brice Clotaire Oligui Nguema, mené plusieurs actions sociales. Il s'agit du don de médicaments au centre médical de Mabanda, l'appui au lycée public de Mabanda et des dons à l'église Saint Pierre de Mabanda à l'occasion de Pâques.

Écoute, échanges et doléances au rendez-vous de cette tournée

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Le membre du gouvernement a rencontré les autorités administratives à la mairie de Mabanda. Il était au contact des populations. Le dialogue était au coeur de cette rencontre au marché municipal où l'offre et la demande se tiennent par la main. Les doléances ont été exprimées. L'accès à l'eau potable, l'électrification des localités, la réhabilitation des routes et l'amélioration de la couverture réseau téléphonique sont autant de griefs manifestés.

Le fils de la Doutsila et membre du gouvernement de la République a non seulement religieusement écouté les uns et les autres, mais a surtout pris acte de ces préoccupations et a rassuré les populations. Pour lui, le gouvernement de la République travaille à l'amélioration de leurs conditions de vie.

L'honorable Victorine Maganga Mihindou présentée aux populations

les populations pour leur soutien lors des élections législativesavait un agenda bien chargé. La tournée consistait non seulement à mener les actions sociales, mais également, celles politiques. L'honorable Victorine Maganga Mihindou a été officiellement présentée, tout en remerciant les populations pour leur soutien lors des élections législatives. Elle siège à l'Assemblée Nationale.

Le ministre Charles Edgar Mombo et les populations du département de la Doutsila n'ont eu de cesse de remercier le Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa nomination au sein du gouvernement. C'est la première fois qu'un fils de la Doutsila est nommé Ministre. Leur reconnaissance a été exprimée à l'endroit du président de la République.

A la fin de la tournée, l'agréable s'est invité à l'utile.