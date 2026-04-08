Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Vice-Président du Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour en audience une délégation conduite par monsieur Wu Weihua, Vice-Président du Comité Permanent de l'Assemblée Populaire Nationale de Chine (APN) dans le cadre d'une visite officielle visant à consolider les liens bilatéraux entre les deux pays.

Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la mission des parlementaires gabonais en Chine, conduite par le Président de l'Assemblée Nationale, Régis Onanga Ndiaye. Elle marque une nouvelle étape dans la coopération étroite et fructueuse entre le Gabon et la Chine, axée sur la consolidation des liens économiques, institutionnels, parlementaires et de projets structurants.

L'amitié sino-gabonaise, qui date de 72 ans, est une relation privilégiée qui a permis aux deux nations de développer une coopération mutuellement bénéfique. Les rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux pays ont permis de renforcer les échanges institutionnels et de définir de nouvelles perspectives de coopération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué avec ses hôtes la vision de développement du Gabon, axée sur la transformation locale des ressources minières, et a exprimé sa satisfaction quant à la coopération traditionnelle entre les deux pays.

Le Vice-Président Wu WEIHUA a invité le chef de l'Etat au Sommet de Beijing, invitation à laquelle a répondu favorablement le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. afin de renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays.

Cette visite officielle marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et la Chine, et ouvre la voie à des perspectives de coopération plus élargies. Les deux pays sont déterminés à maintenir les bonnes relations et à développer une synergie stratégique commune pour le bénéfice mutuel des deux nations.