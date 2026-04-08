Maroc: Le pays et les Pays-Bas consolident un partenariat stratégique sur fond de convergence diplomatique sur le Sahara marocain

La visite de travail effectuée les 7 et 8 avril au Maroc par le ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, Tom Berendsen, marque un tournant significatif dans la dynamique des relations entre Rabat et La Haye, avec en toile de fond une convergence notable de vues sur la question du Sahara marocain.

S'exprimant à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie néerlandaise a affirmé que son pays considère « une véritable autonomie sous souveraineté marocaine comme la solution la plus réalisable » pour clore ce différend régional. Une position désormais actée dans un communiqué conjoint, traduisant une évolution substantielle de l'approche néerlandaise.

Dans la continuité, M. Berendsen a réitéré l'adhésion de son pays à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en apportant son appui aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, en faveur d'un règlement politique « juste, durable et mutuellement acceptable », fondé sur l'initiative marocaine d'autonomie.

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Le responsable néerlandais a, en outre, souligné que les Pays-Bas entendent aligner leurs actions diplomatiques et économiques sur cette position, dans le strict respect du droit international, renforçant ainsi la portée concrète de cet engagement.

Pour sa part, M. Bourita s'est félicité de la nouvelle dynamique qui caractérise les relations bilatérales ces dernières années, inscrites, selon lui, dans le sillage des orientations du Roi Mohammed VI, fondées sur la clarté et l'ambition en matière de politique étrangère. Il a relevé que cette évolution repose sur des principes de respect mutuel, de transparence et de responsabilité, consolidant un partenariat équilibré et pragmatique.

Le ministre marocain a particulièrement insisté sur la portée stratégique de la position néerlandaise exprimée en décembre dernier sur le Sahara marocain, la qualifiant de « tournant majeur » dans les relations entre les deux pays, en adéquation avec les résolutions onusiennes et le droit international.

Par ailleurs, cette visite, première sortie hors de l'espace européen du chef de la diplomatie néerlandaise, illustre la volonté commune de hisser le partenariat bilatéral à un niveau supérieur. Les deux parties entendent ainsi intensifier leur coordination sur les questions régionales et internationales, notamment dans les domaines consulaire, judiciaire et sécuritaire, incluant la lutte contre la criminalité transnationale, l'extrémisme et le terrorisme.

L'Afrique apparaît également comme un axe structurant de cette coopération renouvelée. Rabat et La Haye ambitionnent de mobiliser leurs secteurs privés respectifs afin de saisir les opportunités d'investissement et de commerce sur le continent, dans une logique de complémentarité.

Sur le plan économique, les Pays-Bas s'imposent comme un partenaire de premier plan pour le Maroc, avec des perspectives prometteuses tant en matière d'échanges commerciaux que d'investissements. À cet égard, les échéances internationales à venir, notamment l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et l'Union européenne, ouvrent de nouveaux horizons pour la consolidation de ce partenariat.